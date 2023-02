Lyt til artiklen

Sagen er »tragisk«. Fejlene, der er begået, er »kritisable«. At det kunne gå så galt, er »dybt beklageligt«

Der var skruet op for gloserne, da den grusomme sag, hvori en 33-årig serievoldtægtsforbryder i sidste uge blev idømt forvaring, onsdag eftermiddag var på dagsordenen i Folketingssalen.

Dansk Folkepartis seneste skud på stammen, Mette Thiesen, afkrævede her justitsministerens holdning til sagen. Og den ville Peter Hummelgaard (S) »meget gerne« dele.

»Det siger jo sig selv, at det her på alle måder er en tragisk sag for ofrene. Det er en dybt beklagelig sag, hvor der helt åbenlyst er begået en række fejl.«

Mette Thiesen er netop blevet folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

B.T. har løbende afdækket de fejl, som både Kriminalforsorgen og politiet begik, da Mohammad Salah Iskandarani i februar flygtede fra Nørre Snede Fængsel, hvor han på et åbent afsnit afsonede for blandt andet to overfaldsvoldtægter.

Først ventede fængslets personale et halvt døgn med at anmelde flugten til politiet. Da det endelig skete, blev det ikke registreret korrekt hos politiet – og sådan fortsatte myndighederne videre ned ad den fejlbehæftede sti.

Der skulle gå adskillige dage, før en efterlysning blev registeret. Og der var den undvegne fange over alle bjerge.

Først 27 dage senere var han atter i myndighedernes varetægt. Men kun, fordi han var blevet anholdt for et røveri og to nye voldtægter. Forhold, han langt henad vejen erkendte, da han i slutningen af januar indtog anklagebænken.

»Jeg må indrømme, at jeg bliver oprigtigt bekymret for danskernes sikkerhed, når voldtægtsforbrydere uden videre kan flygte fra fængslet uden at politiet og Kriminalforsorgen tager situationen seriøst,« konstaterede Mette Thiesen onsdag i Folketingssalen.

For der må der være noget helt galt med vores retsvæsen, når den slags kan ske, mener hun. Så langt ville justitsminister Peter Hummelgaard dog ikke gå, men han erkendte alvoren.

»Jeg vil som ansvarlig minister gøre alt, hvad der står i min magt, for at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at den slags sker igen,« sagde han.

Henviste så til de indskærpelser og initiativer, der allerede har været og er undervejs hos både Kriminalforsorgen og politiet.

Peter Hummelgaard (S) erkender, at myndighederne har begået fejl.

Københavns Byret besluttede 1. februar, at det for Mohammad Salah Iskandaranis vedkommende er slut med at sidde på åbent afsnit i et fængsel.

På baggrund af de voldsomme forbrydelser, som han blev kendt skyldig i, og en mentalerklæring, der beskriver ham som aggressiv, voldelig og psykopatisk, blev han nemlig idømt forvaring – en tidsubestemt foranstaltning for landets farligste kriminelle.

Mette Thiesen mener dog ikke, det kan være rimeligt, at danske skatteydere skal betale for, at hårdkogte kriminelle som ham skal sidde inde.

Hun og Dansk Folkeparti mener i stedet, at Mohammad Salah Iskandarani bør udvises, da han har libanesiske og palæstinensiske rødder.

Adspurgt, hvad han mener om, at der fra anklagemyndighedens side ikke var nedlagt påstand om udvisning, var justitsministerens svar dog ganske klart – og simpelt:

»Det er en forfærdelig sag, der danner bagtæppet for spørgsmålet. Så vidt jeg har forstået, har den dømte dansk statsborgerskab og kan derfor ikke udvises af Danmark.«

Mohammad Salah Iskandarani valgte på stedet at anke byrettens dom. Blandt andet, fordi han og hans forsvarer mener, at almindelig fængselsstraf er tilstrækkelig.

Sagen skal derfor på et senere tidspunkt behandles i landsretten.

Du kan høre mere om Mohammad Salah Iskandarani, hans tidligere domme og den seneste voldtægtssag i B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning'.