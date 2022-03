En 32-årig mand sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for to grusomme overfaldsvoldtægter begået på et kollegie på Amager i weekenden.

Og nu viser B.T.s research, at han har flere tidligere domme for voldtægt. Blandt andet en fængselsdom fra i sommer, som han har undveget at afsone.

Manden, der blev anholdt lørdag eftermiddag, er sigtet for omtrent et halvt døgn forinden at have tiltvunget sig adgang til BaseCamp-kollegiet på Amager.

Her skulle han have begået to voldtægter, der bliver beskrevet som værende »af særlig farlig karakter«. Blandt andet skulle han undervejs have slået kvinderne og truet dem med en kniv.

En kniv var også involveret i den anden voldtægtssag mod den 32-årige mand, som kørte i Nordjylland i juli sidste år.

Retsdokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i, beskriver, hvordan Retten i Aalborg i sommer kendte manden skyldig i en voldtægt begået tilbage i juli 2017.

Her forgreb den dengang 27-årige mand sig på en bare 15-årige pige ved et grønt område ved Østre Allé i Aalborg. Undervejs udsatte hende for både vold og trusler.

Manden tvang pigen til oralsex og samleje ved at holde en kniv mod hendes hals og en hånd for munden. Undervejs snittede han pigen på halsen og sagde til hende, at han ville skære den over, hvis hun sagde noget.



Pigen anmeldte først voldtægten fire år senere efter en snak med en psykolog.

Den sene anmeldelse til trods formåede anklagemyndigheden at overbevise domsmandsretten om den 32-åriges skyld. Også selvom han selv havde nægtet sig skyldig.

Straffen lød på to års fængsel og var en tillægsstraf til blandt andet en dom fra 2018.

Her blev manden idømt fire år og seks måneders fængsel for blandt andet en overfaldsvoldtægt begået på en kvinde på et toilet i Østre Anlæg i Aalborg.

Ofret havde om morgenen 20. april samme år været på vej hen til bussen, da manden overmandede hende og med magt fik hende med ind på et toilet.

På toilettet tvang han kvinden til oralsex, mens han holdt en knækket flaskehals mod hendes hals.

Retten i Aalborg fandt, at manden havde til hensigt at udsætte kvinden for fuldbyrdet voldtægt. Så langt nåede han dog ikke, da et vidne afbrød overfaldet ved at hamre på døren.

Nordjysk politi afspærrede i kølvandet på voldtægten et større område i parken Østre Anlæg i Aalborg. Foto: Rasmus Skaftved

Vidnet havde forinden overværet, hvordan manden havde holdt kvinden for munden og slæbt hende ind på toilettet.

For retten erkendte manden at have skubbet kvinden ind på toilettet, men afviste at have krænket hende seksuelt.

Ud over overfaldsvoldtægten blev manden fundet skyldig i et groft røveri begået på Vesterbro i Aalborg i november 2017.

Her havde han i fællesskab med en anden lokket en mand ind i en opgang, hvor de tæskede ham i en sådan grad, at han fik både kraniebrud, kæbebrud og et brækket et kraveben.

Efterfølgende skulle han have truet manden, og dermed blev han også kendt skyldig i vidnetrusler.

Foruden dommene fra april 2018 og juli 2021 beretter den nu 32-åriges generalieblad også om en dom fra marts 2018 for besiddelse af stoffer og en dom fra 2020 vedrørende trusler.

Under grundlovsforhøret i Dommervagten ved Københavns Byret i søndags kom det frem, at politiet ikke alene mistænker manden for de to fuldbyrdede voldtægter på Amager.

Han er ligeledes mistænkt for natten til lørdag at have røvet en tredje kvinde i en opgang i nærheden af BaseCamp. Også her skulle han have brugt en kniv til at true kvinden og på den måde fratage hende både telefon og nøgler.



Røveriet erkendte den 32-årige under grundlovsforhøret, men han nægtede sig skyldig i voldtægterne.

Han erkendte, at der var »foregået noget,« men han kunne ikke huske detaljerne og ville derfor ikke vedkende sig overgrebene.

Retsmødet blev efter anmodning fra anklageren afholdt bag lukkede døre, og sagens detaljer er derfor i bredt omfang stadig ukendte for offentligheden.

Sikkert er det dog, at dommeren besluttede at varetægtsfængsle ham.

Blandt andet med henvisning til, at han har undveget den fængselsdom, han modtog i 2021. Og at der derfor er grund til at frygte, at han på fri fod vil forsøge at slippe for retsforfølgelse.

Ligeledes fandt dommeren, at der var begrundet frygt for, at han ville begå ny, lignende kriminalitet, hvis ikke man varetægtsfængslede ham. Foreløbigt skal han være bag tremmer indtil 12. april.