»Alt peger på, at han er farlig for andre mennesker,« konstaterede anklageren i sin procedure. Og nu har byretten givet ham ret.

33-årige Mohammad Salah Iskandarani skal bag lås og slå på ubestemt tid. Han idømmes forvaring efter at være blevet fundet skyldig i overgreb på to 21-årige kvinder, røveri på en tredje og en fangeflugt.

Risikoen for, at han vil gøre det igen, er »meget høj«, lyder det i mentalerklæringen, der i øvrigt beskriver ham som psykopat. Uden anger og empati. Men med en voldsom vrede.

»Man skal passe på med, hvad man siger, men sjældent har jeg været så sikker på, at forvaring er det rigtige,« sagde anklager fra Københavns Politi Søren Harbo efter at have læst uddrag af mentalerklæringen op.

Med dommen skriver to kvinder sig ind på listen over ofre, som Mohammad Salah Iskandarani har forgrebet sig på. De er nummer fem og seks.

De første to overgreb begik han i midten af 00erne, da han var 15 år. Ofrene var seks og syv år.

De næste to begik han i 2017 og 2018. Begge på grønne områder i Aalborg. Begge på fuldstændig tilfældige kvinder, der blev truet med henholdsvis en kniv og en knust glasflaske.

De seneste to fandt sted en martsnat sidste år. Udstyret med en kniv tiltvang han sig natten til 19. marts adgang til BaseCamp-kollegiet på amager og voldtog to franske udvekslingsstuderende, fastslår retten.

Igennem tre kvarter udsatte han dem ifølge retten for utænkelige rædsler. Forgreb sig på dem, truede dem på deres liv og slog dem.

Tidligere samme nat havde han udsat en anden kvinde for røveri. Ligeledes truet hende med en kniv. I retten græd hun sig gennem sin forklaring.

Rædslerne fandt sted, mens han egentlig burde have siddet inde i Nørre Snede Fængsel. Men i februar var han flygtet. Ikke under stort ståhej og i løb. Nej, en aften var han bare gået, mens Kriminalforsorgens personale fulgte med på overvågningskameraer.

Mohammad Salah Iskandarani har i store træk tilstået både røveri, overgreb og flugt fra Nørre Snede Fængsel. Tegning: Anne Gyrite Schütt Vis mere Mohammad Salah Iskandarani har i store træk tilstået både røveri, overgreb og flugt fra Nørre Snede Fængsel. Tegning: Anne Gyrite Schütt

Over fængslets boldbane gik han skridt for skridt, før han nåede en skov og forsvandt ind i den.

Da fængselspersonalet endelig reagerede, var han væk. Men det valgte man første at anmelde til politiet dagen efter.

Dét var bare den første i rækken af myndighedernes utallige fejl i processen, der gav den 33-årige serieovergrebsmand frihed til at tage turen til København.

I det midtjyske fængsel sad han på åben afdeling. Han kunne bevæge sig frit. Ind og ud af fængslet. Men den type frihed er nu en saga blot for Mohammad Salah Iskandarani, der i øvrigt også har domme for røveri, trusler, vold og stoffer på sit generalieblad.

Udsigten til nogensinde at komme på fri fod er væk. Visket bort. Måske det sker en dag. Men først, hvis han ikke længere vurderes at være farlig for samfundet.