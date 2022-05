Østjyllands Politi har siden onsdag eftermiddag ledt efter en mand, der onsdag ved middags tid havde kontaktet flere unge skolepiger og blandt andet spurgt dem om kys og kram.

Torsdag fandt politiet frem til manden, der blev afhørt – men han blev ikke sigtet for noget.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, til B.T.

»Det er vurderet, at der ikke er noget ulovligt i det, han har gjort,« fortæller hun.

Politiet har afhørt manden til sagen og haft en forebyggende og formanende samtale med ham, forklarer Janni Lundager.

Onsdag fik politiet tre anmeldelser fra fire piger på henholdsvis 13, 15 og 16 år, der var blevet kontaktet af manden i nærheden af deres skoler, Rønde Skole og Mørke Skole.

Manden havde blandt andet spurgt ind til deres navne og alder, han tilbød også gentagne gange en 15-årig pige et lift hjem, ligesom han spurgte, om han måtte få kram og kys fra en 13-årig pige.

Den 13-årige pige bad ham om at gå væk, og det gjorde han.

Det er også en af årsagerne til, at der ikke er grundlag for at rejse en sigtelse, forklarer Janni Lundager.

»Juridisk set har han ikke haft forsæt til at gøre noget ved dem. Ved en sigtelse skal der være forsæt til at ville gøre dem ondt eller blufærdighedskrænke dem eksempelvis.«

»Pigerne forklarer, at han taler med dem og stiller dem spørgsmål, men ellers har han ikke gjort noget ved dem, og han er gået sin vej,« forklarer Janni Lundager.

Der er derfor ikke mere i den sag for politiet, som understreger, at man har haft en god samtale med manden om, hvordan man skal gebærde sig blandt børn og unge.

Syddjurs Kommune skrev torsdag på Facebook, at man i forbindelse med episoderne havde kontaktet forældre og medarbejdere på de to skoler.

»Skolerne vil tale med børnene i børnehøjde om sagen og har opfordret forældre til at gøre det samme,« skrev de blandt andet.

I forhold til bekymringen blandt forældre og lærere på skoler i området kan politiet ikke gøre mere, siger Janni Lundager.

»Pigerne har gjort det helt rigtige og har afvist ham. Det er det vigtigste,« understreger hun.

Politiet har ikke modtaget flere lignende anmeldelser fra området.