Østjyllands Politi fik i løbet af onsdag eftermiddag tre anmeldelser om, at en mand havde kontaktet flere unge piger ved henholdsvis Rønde Skole og Mørke Skole.

På baggrund af pigernes forklaringer tyder det på, at der er tale om den samme mand, og Østjyllands Politi har en god formodning om, hvem manden er.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



I Rønde Skoles store spisefrikvarter mellem klokken 12.00 og 12.30 tog manden først kontakt til to piger på 15 og 16 år, der gik en tur forbi gymnasiet.

Han spurgte pigerne, om de havde en cigaret, men det sagde de nej til. Herefter spurgte han om deres navne og alder, hvorefter han stoppede op og gik hen og satte sig ind i en bil.



Det samme skete kort efter, da manden i sin bil kørte op på siden af en anden 15-årig pige, der var på vej hen til et busstoppested for at tage bussen hjem fra skole.

Han blev siddende i bilen, men stillede stort set de samme spørgsmål som til de to andre piger. Han tilbød også gentagne gange den 15-årige pige et lift, hvilket hun sagde nej til.

Til sidst kørte han fra stedet.



Manden kørte tilsyneladende direkte mod Mørke, hvor han klokken 12.40 tog kontakt til en 13-årig pige, der stod på parkeringspladsen ved Mørke Skole og ventede på at blive hentet.

Pigen så manden køre ind på parkeringspladsen og stige ud af bilen, hvorefter han gik direkte hen til hende.

Han gav hende flere komplimenter og stillede også hende nogle personlige spørgsmål. Han spurgte også, om han måtte kramme hende, og hun gav ham et kort kram.

Men da han efterfølgende spurgte, om han også måtte få et lille kys, sagde hun nej og bad ham gå væk.



Den 13-årige pige fik taget et billede af den bil, manden satte sig ind i. Ud fra billedet og de forklaringer, de fire piger er kommet med, har politiet en ret god formodning om, hvem manden er.

Det lykkedes dog ikke politiet at finde frem til manden i løbet af onsdag, men han vil snarest muligt blive afhørt i relation til de tre episoder, oplyser politiet.