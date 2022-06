Lyt til artiklen

Christiane Schaumburg-Müller afslørede i weekenden på Instagram, at hun havde mistet sit og sin forlovede Daniel Åxmans ufødte søn.

'I 21 uger bar jeg dig i maven - og ventede ængsteligt på at få dig i mine arme. Du blev til kærlighedens tegn, og far dag et af graviditeten har vi elsket dig og ventet på dig med længsel,' skrev tv-værten blandt andet om sin søn Columbus, der altså desværre ikke klarede den.

Onsdag aften sætter Christiane Schaumburg-Müller flere ord på sin sorg i et nyt Instagram-opslag, hvor hun skriver:

'Som bølger i vandet. Sorgens ansigt kommer og går - men den bor for evigt i en...Jeg giver mig selv plads til at være ked af det, ærgerlig og ængstelig. Men med mig hver dag er kærligheden. Jeg er en livsnyder, og glasset er meget sjældent halvt tomt. Naturen er mit åndehul - mit batteris oplader. Hvorfor jeg også med det samme søgte den.'

TV-vært og iværksætter Christiane Schaumburg-Müller fotograferet i anledningen af sin 40-års fødselsdag i sit hjem i Gentofte, mandag den 17. januar 2022.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere TV-vært og iværksætter Christiane Schaumburg-Müller fotograferet i anledningen af sin 40-års fødselsdag i sit hjem i Gentofte, mandag den 17. januar 2022.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Hun fortsætter:

'Nogle gange løber mit batteri ud, men mest af alt er mine øjne åbne, og jeg er aldrig blind på livets skønheder. Motivation og vished om hvad jeg vil - hvad vi vil - giver mig energi og glæde. Der hersker ingen tvivl om, at jeg byder fremtiden og endnu en graviditet velkommen med åbne arme, og jeg har også plads til smil, kram og fordybelse..'

Christiane Schaumburg-Müller slutter af med at takke alle for blomster, beskeder og den store mængde omsorg.

'Life is hard - but so very beautiful', slutter hun.

Christiane Schaumburg-Müllers forlovede Daniel Åxman har to døtre fra tidligere forhold, mens hun selv har en søn fra sit forhold med rapper L.O.C.

Siden hun i weekenden delte den triste nyhed, er det væltet ind med støttende hilsner og hjerter på hendes Instagramprofil.