Landsholdsstjernen Nadia Nadim har gennem de sidste ti dage befundet sig i et massivt stormvejr efter sit besøg i Qatar.

Her er hun blevet beskyldt for at male et glansbillede af ørkenstaten, der bliver voldsomt kritiseret for dårlige forhold for migrantarbejdere og for brud på menneskerettigheder i forbindelse med VM i herrefodbold næste år. Kritikere har samtidig været efter hende for at sætte penge over menneskerettigheder.

Under sit besøg var Nadia Nadim nemlig på besøg ved Fifa Arab Cup i Qatar, hvor hun var en af flere 'stjernegæster', der også talte fodboldlegenden David Beckham – en mand, der har indgået en kæmpe aftale med netop Qatar om at være ambassadør for VM-slutrunden, og som ifølge Daily Mail indbringer ham i omegnen af 1,3 milliarder danske kroner.

Men nu gør Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck, det klart over for B.T. Den danske stjerneangriber har ifølge ham ikke modtaget en eneste krone for at promovere Qatar eller VM-slutrunden.

»Nadia rejste til Qatar på grund af et lægebesøg, og hun optrådte på WISE-topmødet, som var en betalt optræden. Den optræden har intet at gøre med hverken Qatar eller det kommende VM. Hvad hun derudover gjorde under sit besøg, har været uden nogen form for betaling eller økonomisk kompensation,« siger Michael Kallbäck.

WISE-topmødet er et årligt uddannelsestopmøde, der har til formål at fremme innovative uddannelses- og videnskabsprojekter.

Det er således kun den optræden, som Nadim har fået penge for, siger hendes agent.

Flere har ellers studset over det Twitter-opslag, som Nadia Nadim smed op 17. december, hvor hun begejstret fortæller om sit besøg, og hvor hun samtidig også har lavet flere hashtags – blandt andet hashtagget 'Qatar2022' med henvisning til VM næste år. Her optræder hun også i samme 'uniform' som netop David Beckham, der får kassen for at promovere landet.

Had the honor to visit & thank the great volunteers of FIFA Arab Cup together with David Beckham, Yaya Touré, Mehdi Mahdavikia, Ghanim Al-Muftah & Wessam Quotob.#FIFArabCup #Qatar2022@roadto2022 @NeverlandMGMT pic.twitter.com/3szRNRSA2b — Nadia Nadim (@nadia_nadim) December 17, 2021

Under opslaget har mange brugere også pointeret det paradoksale i, at danskeren er med til at promovere et land, der har tætte bånd til Taliban. Nadim flygtede som 12-årig fra Afghanistan, efter Taliban havde dræbt hendes far. Samtidig udtrykte Nadim sig i efteråret kritisk over for netop Taliban, efter de havde overtaget magten i landet.

Fik hun penge for at lægge det opslag op?

»Nej, ingen betaling. Det har hun ikke fået penge for,« siger Michael Kallbäck.

Han fortæller samtidig, at Nadia Nadim ikke har noget at skjule, og at den 33-årige danske fodboldspiller vil være tilgængelig for alle de spørgsmål, pressen måtte have, når hun har overstået sine eksamener i midten af januar. Nadia Nadim læser til læge ved siden af sin fodboldkarriere.

Det vil dermed ikke være muligt at få hende i tale, før de er færdiggjort.

Nadia Nadim brød tavsheden juleaftensdag og forklarede i et opslag på sine sociale medier, hvorfor hun tog til Qatar. Her gjorde hun det samtidig klart, at hun var 'ekstremt skuffet' over den kritik, hun havde fået.