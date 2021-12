Landsholdsspilleren Nadia Nadim har været ude i et gigantisk stormvejr i de seneste dage efter et besøg i Qatar, hvor hun promoverede det forestående VM.

Qatar er ikke just kendt for at værne om menneskerettigheder, og oven i det er Nadia Nadims egen far blevet dræbt i Afghanistan af Taleban, der har tætte relationer til det arabiske land.

Derfor vakte det enorm opsigt og kritik, at netop hun var taget til landet for at reklamere for fodboldslutrunden.

Nadia Nadim har dog ikke sagt et ord indtil nu, hvor hun har postet et langt opslag på Instagram som forklaring på turen.

»Jeg tog til Qatar for første gang i september for at få foretaget min operation på Aspetar, et af de bedste medicinske steder i verden inden for sportsskader. Jeg fik kendskab til Aspetar, mens jeg spillede i PSG, og mit valg om at tage derhen var nemt, fordi det var bedst for min rehabilitering,« indleder Nadia Nadim og fortsætter:

»I sidste uge tog jeg til Qatar for en kontrol – det er standard efter operation. Mens jeg var der, blev jeg inviteret til at tale ved WISE-topmødet om emnet uddannelse.«

»I forlængelse af det fik jeg muligheden for at besøge et flygtningecenter med tusinder af børn fra det land, jeg er født i.«

»Mine egne familiemedlemmer er blevet evakuerede fra Afghanistan takket være Qatars indsats, og det er noget, jeg for altid vil være taknemmelig for. Jeg fik også chancen for at besøge Arab Cup og bruge noget tid med de frivillige.«

»Jeg så ung, gammel, mænd, kvinder, drenge og piger være sammen gennem deres passion for fodbold, og for mig demonstrerede det et skridt i den rigtige retning for landet og regionen.«

»Det er ekstremt skuffende at høre og læse, hvordan folk bedømmer mine handlinger. Jeg bruger tid med børn, som er vokset op på samme måde som mig – nogle af dem adskilt fra familien, og mange af dem vil bare gerne have noget glæde ind i livet.«

»De er nu et sikkert sted, og det var et meget meningsfuldt øjeblik for mig at bruge tid med dem.«

»Det er helt tydeligt, at alt om Qatar er sort eller hvidt. Hvis Qatar gør noget godt, er det propaganda, og alt det dårlige må være sandheden. Virkeligheden, som jeg har brugt tid på at studere og forstå, er mere kompliceret. For eksempel førte Qatars forhold til Taleban mig til at stille spørgsmål før mit besøg. Jeg ved også, at Taleban var vært i Qatar efter mange internationale forespørgsler. Det tvivler jeg på, at I, der har kommenteret mit besøg, var klar over.«

»Er jeg så enig i alting? Nej. Det, jeg tror på, er at være en del af forandring og fremskridt. Og jeg ved, at med min historie, min viden og min sociale bevidsthed kan jeg spille en positiv rolle i at bygge bro mellem kulturer gennem fodbold.«

»Alle, der kender mig, ved, at mine beslutninger er truffet med først og fremmest integritet og ikke i økonomisk øjemed. Jeg har afvist betydelige beløb fra potentielle samarbejdspartnere, fordi deres brands ikke tiltaler mig. Jeg læser, jeg spørger, jeg studerer, og så træffer jeg min egen beslutning. Hvis jeg føler, at jeg kan gøre en positiv forskel, gør jeg det.«

»Nogle mennesker har forsøgt at kontakte min familie og venner for at aflevere deres angreb på mig. Det rammer mig ikke, men det påvirker dem tæt på mig. Det er komplet uacceptabelt.«

»Jeg står ved min beslutning. Nu vil jeg fokusere på at afslutte mine eksamener, og efter det vil jeg være disponibel igen. God ferie,« slutter den lægestuderende Nadia Nadim.