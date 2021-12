»Nadia Nadim smadrer jo sin troværdighed fuldstændig med det her. Når hun - af alle - gør det med den baggrund og historie, hun så flittigt har fortalt.«

Sådan lyder de hårde ord fra B.T.s sportskommentator Søren Paaske om Nadia Nadim.

Grunden dertil er ganske simpel. Fredag aften lagde hun en række billeder op på sociale medier, hvor hun promoverer en gæsteoptræden i Qatar i forbindelse med VM i 2022 sammen med blandt andre superstjernen David Beckham.

Og det er langtfra faldet i god jord.

Had the honor to visit & thank the great volunteers of FIFA Arab Cup together with David Beckham, Yaya Touré, Mehdi Mahdavikia, Ghanim Al-Muftah & Wessam Quotob.#FIFArabCup #Qatar2022@roadto2022 @NeverlandMGMT pic.twitter.com/3szRNRSA2b — Nadia Nadim (@nadia_nadim) December 17, 2021

'Havde æren af at besøge og takke de fantastiske frivillige fra FIFA Arab Cup med David Beckham, Yaya Touré, Mehdi Mahdavikia, Ghanim Al-Muftah og & Wessam Quotob,' skriver Nadia Nadim.

Den 33-årige stjerne med afghanske rødder flygtede fra Taliban med sin familie, da hun var barn. Siden da har hun ofte kritiseret grupperingen i hårde vendinger, og hun er blevet anset som en rollemodel af rigtig mange, grundet den succesrige karriere, hun har skabt.

Men derfor undrer det også i stor stil, at hun vælger at promovere en begivenhed i Qatar - som netop har tætte bånd til Taliban.

»Det er svært at stå med et andet indtryk end at penge - også for Nadia Nadim - er vigtigere end alt andet, når hun vælger at være reklamesøjle for Qatar, der støtter Taliban. Det er på grund af den historie, som hun har fortalt og bygget sit brand op omkring. Det her ser bare helt vanvittigt ud,« fastslår Søren Paaske.

»Den måde, hun fint har bygget sin egen fortælling op på, har på mange måder været sympatisk. Men det er svært ikke at synes, det hele falder til jorden nu.«

I løbet af året har Dansk Boldspil-Union forholdt sig kritisk til VM i det skandaleombruste land, og derfor betyder det her formentlig, at de har fået kaffen galt i halsen ude på hovedkontoret i Brøndby.

Det mener Søren Paaske.

»I DBU må de også være ved at falde ned af stolen. De seneste måneder har de kritiseret Qatar og taget afstand til forholdene derovre. Nu står Nadim - en af landsholdets absolut største stjerner - og blåstempler Qatar og hele projektet.«

Nadia Nadim spillede i franske Paris Saint-Germain fra 2019-2021. Klubben er ejet af emiren i Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: POOL Vis mere Nadia Nadim spillede i franske Paris Saint-Germain fra 2019-2021. Klubben er ejet af emiren i Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: POOL

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nadia Nadim selv, som ikke er vendt tilbage på henvendelsen. Det er hendes agent Michael Kallback til gengæld.

»Nadia har intet behov for at tale om det. Hun har altid haft stærke bånd til regionen, da hun har spillet i Paris Saint-Germain (som er ejet af styret i Qatar, red.),« skriver han i en sms til B.T.

Netop det faktum vækker også kritik fra B.T.s sportskommentator.

»Man kan jo undre sig over, hvorfor hendes agent siger til os, at hun ikke har behov for at tale om det. Hvis hun ikke syntes, det er et problem at stille op i Qatars tjeneste, hvorfor i alverden stiller hun så ikke bare op og fortæller om det?«

Danskerens opslag har skabt furore på Twitter. Du kan læse et udpluk af kommentarerne her.