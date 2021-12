Det er ikke slut med at se Christian Eriksen på en fodboldbane.

Den danske stjerne bevæger sig mod et fuldstændig sensationelt comeback på fodboldbanen.

»Han kommer til at spille igen, jeg er optimistisk, fodbold er hans passion,« lyder den fantastiske melding fra Christian Eriksens agent, Martin Schoots, til italienske Gazzetta dello Sport.

Han understreger også, at danskeren er i god fysisk forfatning. Og at der allerede er bud efter danskeren.

Christian Eriksen fik 60 kampe i Inter-trøjen. Her ses han i en af dem mod Bologna. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Christian Eriksen fik 60 kampe i Inter-trøjen. Her ses han i en af dem mod Bologna. Foto: MIGUEL MEDINA

»Lad os se, hvad januar bringer. Jeg kan sige mere: To klubber har allerede ringet til mig for at finde ud af, hvordan han har det. Og det skete for et stykke tid siden, da han stadig havde kontrakt med Inter,« tilføjer Martin Schoots.

Fredag sluttede historien mellem Christian Eriksen og Inter, da kontrakten blev ophævet efter gensidig aftale.

»Selvom Inter og Christians veje skilles i dag, vil der altid være et stærkt bånd. De bedste øjeblikke, målene og sejrene, fejringen af fansene ude foran San Siro for at fejre mesterskabet: Alt er foreviget i klubbens historie,« skrev klubben i forbindelse med bruddet.

Det skete knap to år efter danskerens tilgang til klubben, selvom han havde kontrakt til sommeren 2024.

Det var dog ikke muligt for Christian Eriksen at fortsætte karrieren i Serie A, hvor det er forbudt at spille med sådan en hjertestarter, som den der har siddet i kroppen på Eriksen siden hans kollaps mod Finland ved EM.

Flere klubber er de seneste uger blevet sat i forbindelse med Eriksen, herunder OB og Ajax Amsterdam. Sidstnævntes fodbolddirektør, Marc Overmars, afviste dog fredag enhver interesse i Eriksen over for B.T.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Martin Schoots, der i skrivende stund ikke er vendt tilbage.

Men det lader dog til, at der lurer en vild og fantastisk nyhed i en nær fremtid om Christian Eriksens karriere som fodboldspiller.