Historien mellem Christian Eriksen og Inter er slut.

Den danske midtbanespiller og den italienske klub er nået til enighed om at ophæve kontrakten mellem parterne.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»FC Internazionale Milano annoncerer hermed, at man er nået til en gensidig aftale om at ophæve kontrakten med Christian Eriksen,« skriver klubben.

PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !



I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo — Inter (@Inter) December 17, 2021

»Klubben og hele Nerazzurri-familien omfavner spilleren og ønsker ham alt det bedste i fremtiden.«

I udgangspunktet var danskeren bundet til Inter indtil 2024, men efter Eriksens frygtelige kollaps ved EM i sommer og indoperationen af en ICD-enhed stod det hurtigt klart, at han ikke kunne fortsætte i italiensk fodbold.

Her er det nemlig forbudt at spille med en indopereret pacemaker som den, der sidder i kroppen på Christian Eriksen.

»Selvom Inter og Christians veje skilles i dag, vil der altid være et stærkt bånd. De bedste øjeblikke, målene og sejrene, fejringen af fansene ude foran San Siro for at fejre mesterskabet: Alt er foreviget i klubbens historie,« skriver Inter også i forbindelse med offentliggørelsen.

Selvom Christian Eriksen havde to og et halvt år tilbage af sin kontrakt, får danskeren ikke nogen penge ud af bruddet.

Tidligere fredag skrev B.T., at danskerens exit – der tjente i omegnen af 7,5 millioner euro årligt – betyder en kæmpe nedgang i lønomkostningerne i Inter. Klubben kommer ud af det, uden at det koster en eneste krone.

Bruddet betyder, at Christian Eriksen nu officielt er klubløs. Han har stadig ikke meldt ud, om han agter at fortsætte karrieren.

For få uger siden blev han dog set holde sig fysisk ved lige på OBs træningsanlæg, hvor han trænede med en fysisk træner og med bold.

De seneste uger har rygterne om hans fremtid også svirret. OB har allerede meldt sig interesseret i den 29-årige midtbanestjerne, hvis han vælger at fortsætte med fodbolden. Hollandske Ajax Amsterdam er også blevet nævnt som en bejler.

Christian Eriksen kom til Inter i januar 2020.

Han har i alt spillet 60 kampe for den italienske klub, hvor han nåede at score otte mål og lægge op til tre.