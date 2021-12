Christian Eriksen i blå og hvide striber virker måske som en vild drøm.

Men det er en drøm, de arbejder på at gøre til virkelighed i OB – hvis den danske landsholdsstjerne altså beslutter sig for at fortsætte karrieren.

»Det er 100 procent Christians beslutning. Hvis vi kunne give ham en kontrakt, havde vi gjort det,« fortæller Enrico Augustinus, direktør i Odense Sport & Event, selskabet bag OB, til B.T.

Det er første gang, at OB offentligt forklarer, at de har planer – eller i hvert fald drømme – om at tilknytte Christian Eriksen, og ifølge OB-direktøren er der løbende korrespondance mellem parterne.

»Vi har en god relation til Christian. Vi har løbende sms-kontakt, og det er fint, han kan træne i Ådalen. Men vi lægger ikke en kontrakt på bordet, før han beslutter, om han vil spille fodbold igen,« siger Enrico Augustinus.

Direktøren understreger, at klubben har respekt for Christian Eriksens situation og derfor ikke vil presse på – men:

»Selvfølgelig er der plads til Christian i OB, hvis han beslutter sig for at spille fodbold igen,« fortsætter direktøren.

Der skal formentligt en god sæk penge til, hvis drømmen skal realiseres, men den del har OB allerede tænkt på.

»Vi kan strække os et stykke. Men der er vel ingen danske klubber, der har penge til at købe ham fri. Måske FCK har. Der er forskel på, om han er en fri fugl eller skal købes fri. Der er vel heller ingen danske klubber, der kan give en markedslignende løn,« vurderer Enrico Augustinus og tilføjer:

»Vi vil ikke tidoble en Superliga-løn.«

Selv hvis Christian Eriksen beslutter sig for at stille fodboldstøvlerne på hylden, er der en plads til ham i OB.

»Jeg kan godt forestille mig at tilknytte ham i en anden rolle uden for banen. Det kan vi tage en dialog om, når han er afklaret,« fortæller Enrico Augustinus.

Direktøren kalder det 'helt naturligt' og 'god service', at en tidligere akademispiller får lov at bruge klubbens træningsfaciliteter.

Han åbner samtidig for, at Eriksen kan bruge klubbens motionscenter eller endda træne med førsteholdet.

»Men det skal jeg ikke blande mig i som direktør. Det er Andreas Alm, der bestemmer, hvem der træner med,« siger Augustinus med henvisning til OBs cheftræner.

Forleden kunne B.T. afsløre, at Christian Eriksen genoptræner på OBs baner i Ådalen – få hundrede meter fra sit hjem.

Ifølge OBs sportschef, Michael Hemmingsen, var det Christian Eriksen, der spurgte OB om muligheden for at genoptræne på klubbens baner.

Det gjorde han ifølge B.T.s oplysninger senest forrige onsdag med en personlig træner, hvor fokus var på konditionstræning, men hvor der også var en bold i spil.

Ellers har der været mystik og mørklægning over fodboldfremtiden, siden den danske stjerne kollapsede med hjertestop under EM i sommer.

Den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport skrev i midten af november, at Christian Eriksen har besluttet at fortsætte karrieren, men det har hverken Eriksen selv eller nogen andre bekræftet.

Han kan dog højst sandsynligt ikke fortsætte karrieren i sin nuværende klub, Inter, da reglerne i Italien forhindrer en sportsudøver i at spille med en pacemaker.