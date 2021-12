Er du fan af Østerbro-klubben B.93, har du grund til at være ekstra glad i dag. Måske endda trække i et million-dollar-smile!

Klubben, der lige nu frister tilværelsen i Danmarks tredjebedste række, har netop fået tilført et kæmpebeløb i omegnen af 55 millioner kroner.

Den nye dreng i klassen er investeringsselskabet H5 Capital, der har sikret sig en andel på 34 procent af klubben.

De træder dermed ind i en kulørt ejerkreds bestående af prominente navne som Mathias 'Zanka' Jørgensen, Anders Lindegaard og Pilou Asbæk.

Den kendte trio investerede et millionbeløb igennem selskabet 93.Global, som medførte to pladser i bestyrelsen, hvor blandt andre den tidligere FCK-spiller William Kvist også sidder.

Kort tid efter valgte landsholdsspilleren Pierre-Emile Højbjerg, der ligesom 'Zanka' også har en fortid i klubben, at donere 250.000 kroner til klubben.

Netop investeringerne fra de prominente personer er en af årsagerne til, at H5 Capital også har valgt at købe sig ind i den traditionsrige københavnerklub klub.

»Der er helt klart noget kommercielt potentiale, der skal indfries. Min fornemmelse er, at der har manglet nogle ressourcer for at indfri de ideer, der bliver givet derfra,« siger Alexander Hansen, der er direktør i H5 Capital, til B.T.

For ham er investeringen en drøm, der er gået i opfyldelse, da klubben ligger ham meget nært.

Mathias 'Zanka' Jørgensen får selskab af H5 Capital, der kommer ind i ejerkredsen hos B93. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen får selskab af H5 Capital, der kommer ind i ejerkredsen hos B93. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Min far har spillet der i mange år. Jeg har været der som tilskuer mange gange. Både dengang vi lå i Superligaen, 1. division og 2. division som nu.«

Og netop 1. division og Superligaen er nok noget, B.93-fans drømmer om at skulle se på Østerbro Stadion igen.

»Selvfølgelig drømmer man om Superligaen. Det tror jeg alle i klubben gør. Men vi har ikke en eller anden femårsplan, der siger, at vi skal være i Superligaen om fem år.«

Han er dog en smule mere vovet, når det gælder 1. division.

»Jeg tror, alle i klubben håber på, at vi inden for en overskuelig årrække rykker op i 1. division. Måske allerede til sommer.«

B.93 ligger i skrivende stund på en tredjeplads i 2. division. Der resterer stadig halvdelen af sæsonen.

Foruden 'Zanka' og Pierre-Emile Højbjerg har klubben fra Østerbro i København været med til at forme landsholdsspillere som Niclas Jensen, Dennis Rommedahl og Per Krøldrup.

Det er med andre ord en klub med talentudvikling på tegnebrættet. Og netop det er noget, bestyrelsesformand Lars Lüthjohan Jensen håber at kunne videreudvikle på.

Pilou Asbæk er også med i ejerkredsen hos B93. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Pilou Asbæk er også med i ejerkredsen hos B93. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg ser investeringen fra H5 som den foreløbige kulmination på det arbejde, vi i ejerkredsen og bestyrelsen igangsatte i 2015. Investeringen giver os flere muligheder for at forbedre forholdene i og omkring selskabet, herunder talentudviklingen, på alle niveauer.«

»Vi vil fortsat fokusere på spillerne og deres trivsel samt på at bygge et godt og solidt fundament, som kan sikre ikke blot førsteholdet, men også talentudviklingen mange år ud i fremtiden.«

H5 Capital har valgt at investere fem millioner kroner kontant samt aktier til en værdi af over 50 millioner kroner.

Talentfabrikken har i øjeblikket omkring 3.000 medlemmer. De kan i klubhuset se hele ni danske mesterskabstitler pryde væggene – det seneste var dog i 1946.