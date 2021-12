Pokalkamp mellem Lyon og Paris FC måtte afbrydes, da tilskuere kastede med fyrværkeri og løb ned på banen.

For anden gang i denne sæson er en kamp med deltagelse af Lyon blevet aflyst på grund af tilskueruroligheder.

Således måtte det franske fodboldholds pokalkamp mod Paris FC fredag aften standses i pausen, da de to holds fans kom i karambolage med hinanden.

Opgøret blev afbrudt kort før anden halvlegs begyndelse. Her begyndte hjemme- og udeholdets fans at kaste romerlys efter hinanden på en af tribunerne. Du kan se en video af skandalescenerne herunder og flere billeder i bunden af artiklen.

Très gros incidents à la mi-temps de #PFCOL entre supporters lyonnais et le public parisien. Très peu de stewards pour gérer la situation. pic.twitter.com/2bktWEgfRd — David Aiello (@Aiello_David) December 17, 2021

Samtidig kunne flere store eksplosioner fra hjemmelavet fyrværkeri høres på stadion.

Da sikkerhedsfolk og politiet strømmede mod tribunen for at få styr på uromagere, flygtede adskillige tilskuere ned på banen, så spillet ikke kunne sættes i gang.

Kampens dommere og spillerne kom ellers ud på banen til anden halvleg. Men de måtte hurtigt vende tilbage til omklædningsrummene.

Efter cirka ti minutter lykkedes det politiet at få de mange tilskuere tilbage til deres pladser. Blandt andet med hjælp fra stadionspeakeren, der gentagne gange opfordrede til ro.

Efter yderligere forsinkelser kunne stadionspeakeren dog fortælle, at kampen var blevet aflyst.

»I overensstemmelse med myndighederne vil kampen ikke blive genoptaget,« lød det ud af højttalerne på Stade Charléty.

Ifølge det franske medie L'Équipe, der har talt med flere tilskuere, som var til stede i kampen, var rigtig mange i chok over de voldsomheder, der foregik.

Avisen skriver, at der er tale om en gruppering af Lyon-fans, som ankom for sent til kampen. Ret hurtigt skabte de kaos og kom i håndgemæng med nogle lokale fans.

Derefter stak det af. Helt af.

Mange familier var til stede til kampen og forsøgte at flygte fra de voldsomme slagsmål, mens små børn eksempelvis også blev svinet til at fansene, fortæller en Lyon-fan Yohan, som bor i Paris.

»Der stod familier ved siden af os, og der blev rakt fuck til og sendt tilsvinere i retningen af børn på otte år,« fortæller han.

Den lokale fan Mohamed, der var inde at se kampen med sin nevø, delte også sin oplevelse med avisen.

»De sprang over en barriere og slog løs på alle. Selv kvinder blev ramt af bælteslag og slået,« siger han.

Den franske fodboldsæson er siden begyndelsen af august blevet skæmmet af flere lignende episoder.

Frankrigs Fodboldforbund har allerede beordret Lyon til at spille to hjemmekampe bag lukkede døre og fratrukket klubben et point i ligaen.

Det skyldes, at klubbens hjemmekamp mod Marseille den 21. november måtte aflyses, efter at udeholdets Dimitri Payet blev ramt i hovedet af en flaske kastet fra tilskuerpladserne.

Omkampen mellem de to hold er ikke blevet spillet endnu.

Pokalkampen mellem Lyon og Paris FC blev afbrudt ved stillingen 1-1.

Det vides ikke endnu, hvilke konsekvenser fredagens uroligheder får for de to klubber.

/ritzau/AFP