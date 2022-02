Det vakte opsigt og fik kritik, da Nadia Nadim i december var på besøg i Qatar.

Og nu taler hun så ud om besøget og den efterfølgende kritik, der har været af det.

»Jeg har på ingen måde prøvet at male et glansbillede. Jeg ved godt, der er problemer, og det er der rigtig mange steder. Men alle dem der kritiserer mig, hvad gør de ved de problemer?« siger Nadia Nadim til Go' Morgen Danmark på TV 2.

Det var i midten af december, den danske fodboldstjerne delte billeder fra sit besøg på de sociale medier. Billeder, der siden sendte hende ud i et stormvejr.

'Havde æren af at besøge og takke de fantastiske frivillige fra FIFA Arab Cup med David Beckham, Yaya Touré, Mehdi Mahdavikia, Ghanim Al-Muftah og & Wessam Quotob,' skrev Nadia Nadim.

Den 33-årige stjerne med afghanske rødder flygtede fra Taleban med sin familie, da hun var barn. Siden da har hun ofte kritiseret grupperingen i hårde vendinger, og hun er blevet anset som en rollemodel af rigtig mange, grundet den succesrige karriere, hun har skabt, og derfor undrede det mange, at hun valgte at promovere turen til Qatar.

I første omgang lød det, at Nadim ikke ville udtale sig før i midten af januar, da hun skulle færdiggøre sit studie. Interviewet med TV 2 er det første, hun har deltaget i efter kritikken.

Her fortæller hun, at grunden til hun takkede ja blandt andet var for at forsøge at gøre en forskel, fordi hun godt ved, der er nogle bestemte holdninger i Qatar, og 'at der er problemer'.

»Jeg prøver i det mindste at gøre noget,«, siger Nadim, der understreger, at hun takkede ja dels fordi hun elsker fodbold men også for at opleve en anden kultur. Hun fortæller som et eksempel, at da hun var 19 år, måtte hun ikke spille fodbold med drengene. Det havde hun svært ved, forklarer hun.

»Jeg er ret ligeglad. Jeg har med tiden også fundet ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg følger mit hjerte. På det tidspunkt kom jeg omkring landsholdet og fik meget omtale. De samme kvinder, som ikke forstod hvad jeg lavede og spurgte min mor, hvad jeg lavede, sagde, det var super fedt. De ville høre, hvordan de kunne få deres datter til at spille fodbold,« siger Nadim i tv-interviewet og fortsætter:

»Efter et halvt år havde vi rigtig mange børn med andre baggrunde end dansk på streetbanen. For mig forklarer eksemplet: når du gør nogle ting og viser, hvad der er muligt de steder, folk har en bestemt holdning, er du med til at ændre. Det er det jeg gør med rejsen til Qatar, bare i en større skala,« siger fodboldspilleren, der kaldte det skuffende, hvordan folk dømte hendes handlinger.

I slutningen af december forklarede hun på Instagram, at hun tog til Qatar af medicinske årsager, da hun kom grimt til skade i sit knæ.

'Jeg tog til Qatar for første gang i september for at få foretaget min operation på Aspetar, et af de bedste medicinske steder i verden inden for sportsskader. Jeg fik kendskab til Aspetar, mens jeg spillede i PSG, og mit valg om at tage derhen var nemt, fordi det var bedst for min rehabilitering,' skrev Nadim og fortsatte:

'I sidste uge tog jeg til Qatar for en kontrol – det er standard efter operation. Mens jeg var der, blev jeg inviteret til at tale ved WISE-topmødet om emnet uddannelse. I forlængelse af det fik jeg muligheden for at besøge et flygtningecenter med tusinder af børn fra det land, jeg er født i.,' skrev fodboldspilleren.

Nadia Nadim fortæller desuden i interviewet, at hun ikke har fået penge for turen til Qatar.