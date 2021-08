Danskere advares nu mod at færdes i et område nordvest for Athen, efter at der er udbrudt en større skovbrand.

Det skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

Branden er udbrudt 30 kilometer nordvest for den græske hovedstad Athen, og danskere opfordres nu til at følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret om situationen via nyhedsmedier og myndigheder.

'Ved behov for rådgivning kontakt dit hotel, rejsebureau eller Udenrigsministeriets Borgerservice', lyder det på Twitter.

Borgere og politi betragter magtesløst skovbrandene i Varybobi uden for Athen. Foto: YANNIS KOLESIDIS Vis mere Borgere og politi betragter magtesløst skovbrandene i Varybobi uden for Athen. Foto: YANNIS KOLESIDIS

Den voldsomme brand er blot den seneste i en række naturbrande, der i øjeblikket hærger Grækenland, Tyrkiet og Italien, som følge af en ekstremt varm luft, der strømmer op over Sydøsteuropa fra det nordlige Afrika.

Blandt andet oplever Grækenland den værste hedebølge i 34 år, hvorfor den intense varme har udløst skov- og naturbrande, som har ødelagt 3000 hektar pinjeskov og olivenlunde i den vestlige del af landet.

En skovbrand er ude af kontrol på den populære ferieø Rhodos, og her er flere danskere, som B.T. har talt med, nu fanget.

»Det regner med aske, og vi stinker af røg allesammen. Vi har ærlig talt ikke lyst til at lægge os til at sove,« siger Katharina Lind, der ankom til ferieøen lørdag.

Foto: YANNIS KOLESIDIS Vis mere Foto: YANNIS KOLESIDIS

»Hotellet kører på nødgeneratorer, og dalen er fuld af røg. Alle gæster er paniske og uvidende, og vi er nervøse for, hvad der skal ske. Vi får intet at vide.«

Alle styrkerne fra Rhodos Brandvæsen er blevet varslet om situationen. Konkret opererer 30 brandmænd, 12 køretøjer, 3 brandvæsener og den russiske Beriev-200 på stedet.