Museumsskibet Peder Skram brød tirsdag aften i brand på Elefanten i Københavns havn.

Det oplyser Københavns Politi, der fik en anmeldelse om røgudvikling på fregatten klokken 17.38.

»Vi fik en anmeldelse om brand under dæk, men der var en del røg, så vi kunne ikke finde ud af, hvor det stammede fra. Men det klarede brandvæsenet,« fortæller vagtchef Henrik Stormer.

»Og de fandt ild fra en lampe nede i messen – altså kantinen.«

Klokken 17.38 fik politiet en melding om om brand under dæk på fregatten Peder Skram. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Klokken 17.38 fik politiet en melding om om brand under dæk på fregatten Peder Skram. Foto: presse-fotos.dk

Ifølge vagtchefen er der ingen oplysninger om, at der skulle have været nogen ombord på skibet, da branden brød ud. Derfor kan han heller ikke forklare, hvorfor lampen pludselig brød i brand.

»Ilden blev slukket klokken 18.07, så vi har først lige fået adgang til stedet. Derfor kan jeg heller ikke svare på, om der er skader på inventaret, da vi dårligt har været nede at kigge endnu,« siger Henrik Stormer.

Den 112 meter lange fregat F352 Peder Skram holder til i Københavns havn, hvor den er indrettet som museum og fremstår, som da den var i brug i flåden frem til 1988.

Skibet blev søsat i 1966, udgik i 1990 og blev indviet af dronning Margrethe som museumsskib i 2008.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

F352 Peder Skram er dog nok mest kendt som den fregat, der i 1982 ved et uheld kom til at fyre det såkaldte 'hovsamissil' af, som ramte et sommerhusområde ved Lumsås, totalskadede fire sommerhuse og gav yderligere 130 sommerhuse skader af større og mindre grad.

Heller ikke ved dén ulykke kom nogen mennesker til skade.