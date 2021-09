Så godt som alle valgkampe har en lille håndfuld politiske skandaler bag sig.

Møgsager har der også været nok af i Tyskland, som i dag skal vælge en ny kansler til at overtage posten efter Angela Merkel.

Pengegaver, cv-fusk og plagiat

Den politiske komet for partiet De Grønne, Annalena Baerbock, har henover foråret og sommeren scoret hattrick i uheldige overskrifter.

Vi begynder i maj. Her havde den 40-årige kanslerkandidat 'glemt' at bogføre nogle pengegaver fra sit parti, som hun modtog ved siden af sin løn for at være medlem af forbundsdagen.

Annalena Baerbock (R) på valgdagen 26 september 2021. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Annalena Baerbock (R) på valgdagen 26 september 2021. Foto: CLEMENS BILAN

Annalena Baerbock undskyldte for sjuskefejlen vedrørende i alt 185.000 kroner, men endte alligevel med at blive kritiseret for at være dobbeltmoralsk, fordi hendes parti tidligere har talt for mere gennemsigtighed omkring politikernes økonomi.

Måneden efter ramte endnu en skandale Annalena Baerbock. Det kom frem, at hun også havde rod i sit cv. På internettet stod der, at Annalena Baerbock var medlem af FN's flygtningehøjkommissariat, men det er slet ikke muligt, da de ikke optager enkeltmedlemmer.

Af det pyntede cv fremgik det også, at kanslerkandidaten var medlem af to tænketanke. I den ene var hun dog modtager af et stipendiat og derfor ikke medlem. I den anden tænketank havde hun meldt sig ud. Møgsagerne slutter dog ikke her.

Måneden efter igen – i juli – blev Annalena Baerbock beskyldt for plagiat i hendes nye debatbog, hvor flere passager skulle være taget direkte fra både aviser, bøger og Wikipedia uden korrekt angivelse af kilden.

Upassende latter i katastrofeområde

En mere rutineret politiker finder tyskerne i den 60-årige forbundspræsident, Armin Laschet, som også er kanslerkandidat for Angela Merkels parti, de kristelige demokrater.

Han blev fanget med et smil på læberne af et kamera i en voldsom uheldig situation.

I juli blev dele af Tyskland ramt af massive oversvømmelser, hvilket kostede mere end 150 personer livet. Under et pressemøde i en af de hårdest ramte områder, Nordrhein-Westfalen, stod Armin Laschet i baggrunden og grinte jovialt med en gruppe andre mænd.

Det fik internettet til at koge, og ikke længe efter måtte Armin Laschet give en uforbeholden undskyldning.

Den tyske forbundspræsident ses i baggrunden af pressemødet. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Den tyske forbundspræsident ses i baggrunden af pressemødet. Foto: Ritzau Scanpix

Han kaldte det for dumt og sagde, at det aldrig skulle have fundet sted.

Det var også Merkels parti, CDU, som i foråret blev ramt af kæmpeskandalen om politikere, som har beriget sig på salg af mundbind og masker under coronakrisen.

Politirazzia og forsvundne 14 milliarder kroner

Den socialdemokratiske kanslerkandidat, 63-årige Olaf Scholz, er finansminister og vicekansler i den nuværende regering.

Han er spået som en realistisk arvtager efter Merkel og en politisk figur, som er nogenlunde fri for klæbrige skandaler.

Olaf Scholz, (SPD), kanslerkandidat 26 september 2021. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Olaf Scholz, (SPD), kanslerkandidat 26 september 2021. Foto: WOLFGANG RATTAY

Men ikke helt. Han har to uger før valget også været presset, efter hans ministerium har været udsat for en politirazzia i forbindelse med en omfattende og opsigtsvækkende sag om mulig hvidvask. Hele miseren handler om en bankoverførsel på en million euro, som ikke blev standset af myndighederne. Mistanken gik på, at pengene skulle gå til terror og handel med våben og narko.

Som finansminister har Olaf Scholz også haft det politiske ansvar i forbindelse med svigt i Wirecard-sagen, hvor den tyske betalingsudbyder i juni gik konkurs med rod i regnskaberne og 14 milliarder kroner, som ingen pludselig ved, hvor er.

Trods store og små skandaler er resultatet af det tyske valg svært at forudse, mener Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

»Der er utroligt mange hvis'er og utroligt mange måske'er. Og allermest tror jeg, at der virkelig er mange, der står og ikke er helt sikre på allersidste dag,« siger han.

Ifølge meningsmålingerne står valget til at blive uhyggeligt tæt mellem de tre kanslerkandidater.

Valgstederne lukker klokken 18.00 søndag aften for de lidt mere end 60 millioner stemmeberettigede tyskere.