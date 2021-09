I sommeren 2017 forventede den tyske regering, at Rusland ville forsøge at påvirke valget i slutningen af september.

I tiden omkring valget, hvor tyskerne søgte mod stemmeurnerne, begyndte en mistænksom aktivitet på de sociale medier at sprede sig.

Meget tydede på, at automatiserede profiler med forbindelse til Rusland forsøgte at påvirke vælgerne. Nu gentager historien sig angiveligt.

Europa-Kommissionen har ifølge CNN anklaget Rusland for at forsøge at påvirke de demokratiske processer op mod valget i Tyskland søndag.

Den tyske kansler Angela Merkel modtog en kage med ordene 'Tak' i den nordlige rhinstat Westfalen sammen med formanden for Christian Democratic Union (CDU) kandidat til kanslerposten, Armin Laschet. 25 september 2021.

I en udtalelse lyder det, at flere EU-lande har registreret ondsindet cyber-aktiviteter med tråde tilbage til Rusland.

»Den type aktiviteter er uacceptable, fordi de forsøger at true vores integritet og sikkerhed, demokratiske værdier og principper samt kerneopgaven ved vores demokrati,« lyder det i udtalelsen fra Europa-Kommissionen.

Cyberangrebene har været målrettet mod flere medlemmer af parlamentet, embedsmænd i regeringen, politikere og journalister i EU og herunder Tyskland.

Her har hackerne blandt andet stjålet data og fået adgang til interne systemer og personlige brugere.

Søndag skal tyskerne vælge, hvem der skal erstatte Angela Merkel som kansler efter 16 år på posten.

