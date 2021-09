De ældre tyske vælgere forventes at blive tungen på vægtskålen i et uforudsigeligt valg. Deres prioriteter er helt anderledes end de unges.

»De mange flygtninge og tilflyttere bekymrer os. Det er ikke holdbart. Vores bekymringer bliver ikke hørt,« siger en beboer i Dessau, den by i Tyskland med den ældste befolkning, til B.T.

Tysklands befolkning er blevet mærkbart ældre. I 1987 var 23 procent af vælgerne ved valget i Vesttyskland under 30 år, og 26 procent over 60. Ved valget på søndag forventes under 15 procent af vælgerne at være under 30, mens 40 procent forventes at være over 60 år.

Dessau, der ligger tæt på Leipzig, to timers kørsel sydvest for Berlin, er et spejl på Tyskland kort før valget.

Læsere, der interesserer sig for arkitektur, vil givet nikke genkendende til navnet Dessau. Det var her, den verdensberømte Bauhaus-skole holdt til, før Hitler tog magten.

Den smukke, gamle by blev næsten totalsmadret under 2. verdenskrig. Efter krigen blev der bygget grimt og hurtigt i det Østtyskland, de blev en del af, og selvom Angela Merkel, der selv var østtysker, lovede at genopbygge byen til fordums skønhed, så lader projektet vente på sig.

»Merkel prioriterede ikke det øst, hun kom fra. Det er utroligt, at vores del af Tyskland fortsat halter så meget efter vesten på lønninger, mere end 30 år efter genforeningen,« siger Stefano.

Han er pensioneret balletdanser og sidder sammen med en gruppe ældre i en hyggelig café, der specialiserer sig i regionale fødevarer.

»Øst/Vest betyder stadig rigtig meget. I hvert fald for os her i det gamle øst. Vi føler os underprioriterede af de store partier. De har travlt der, hvor pengene ruller, men ikke her, siger Stefano. Der andre om bordet nikker.

B.T.s udsendte forhører sig, om denne træthed betyder, at folk i byen vil stemme anderledes denne gang?

»Nogle vil. Men der er ikke nogen rigtig gode alternativer. CDU er traditionelt stærke her, men jeg tror, de får problemer denne gang. Der kommer flere stemmer til det yderste venstre og højre.«

Valgets to store jokere er det venstreorienterede Der Linke, der kan ende i regering i koalition med socialdemokraterne, og så det højreorienterede Alernative Für Deutschland (AFD), som alle partier har lovet, at de ikke vil samarbejde med.

»De store partier forsøger at dæmonisere AFD. Men nogle af deres pointer er helt reelle og rigtige. Der er alt for mange fremmede, der er kommet hertil uden at integrere sig. Jeg har ikke noget imod flygtninge, men de bliver nødt til at gå ind i vores verden,« siger cafémutter Däne. De andre om bordet nikker.

De taler om islamisme som en trussel mod samfundet og om, at Tyskland har åbnet porten alt for vidt for migranter. Alligevel er der forbehold over for AFD.

»Der er nogle af AFD-folkene, som er o.k. Men de er en blandet skare, og der er også nogle af dem, som er yderliggående højrenationalister. Jeg blev født under krigen, og jeg er stadig bange for fascismen. Derfor kan jeg ikke stemme på AFD, selvom de er dem, der bedst forstår vores situation,« siger Otto, der er lidt ældre end de andre.

Ingen vil ud med, om de vil stemme på AFD, men Otto siger, at de vil få flere stemmer, end man tror. Rundt om bordet er der bred enighed om, at det nok bliver socialdemokraten Olaf Scholz, der bliver ny kansler. Men der er ingen begejstring at spore.

På gaden er valgkampen i Dessau noget mere afdæmpet ind i Berlin. Ved siden af det smukke rådhus står partiet De Grønne med en bod. Det er næsten udelukkende unge, der kommer over til boden.

»Det er virkelig svært at få de ældre i tale her. De bekymrer sig om andre ting end klimaet. De bekymrer sig om deres egne problemer nu og her. Om sundhed, transport og økonomi,« siger Conny Lüddemann, medlem af regionsrådet i Magdeburg for De Grønne.

»Vi afholdt et juniorvalg, hvor alle under 18 måtte stemme. Her fik vi langt over 30 procent af stemmerne. Sådan går det ikke på søndag,« siger Conny Lüddemann.

Ligesom Brexit-afstemningen i meget høj grad blev afgjort på alder, så forventer valgeksperter, at de mange ældre bliver udslagsgivende ved det tyske valg.

Ved valget i 2017 stemte 81 procent af dem over 60, mens kun 67 procent af dem under 24-årige benyttede sig af deres ret til at stemme.

Så selvom klima har været det helt store valgemne særligt efter de store oversvømmelser i sommer, og de Grønne på et tidspunkt lå i spidsen i meningsmålingerne, så er det ikke givet, at klima bliver det afgørende, når tyskerne sætter deres kryds på søndag.

Men med nogen sandsynlighed så bliver det de ældre tyskere, der kommer til at bestemme, hvilken vej Tyskland og dermed også Europa drejer i tiden efter Angela Merkel.