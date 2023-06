På to forskellige møder skal politikerne i Region Hovedstaden tirsdag drøfte sagen om en politianmeldt læges snageri i 1.230 personers patientjournaler i en periode på fem år.

Især et spørgsmål mangler politikerne svar på.

Lægen er politianmeldt for uberettiget at have snaget i journaler fra juni 2017 til juli 2022, og det blev først opdaget, da en person med relation til lægen fattede mistanke om, at der uberettiget var kigget i hendes journal.

Tilbage i juni 2019 havde koncernledelsen i Region Hovedstaden ellers meldt ud, at der skulle indføres skarpere kontrol med sundhedspersonalets kiggeri i journalerne.

Her er forløbet Juni 2019: Rapport fra advokatfirmaet Bech Bruun viser, at der ikke var styr på sundhedspersonalets mulighed for at snage i patientjournaler i Region Hovedstaden.

Koncernledelsen i regionen beslutter, at der fra om efteråret indføres en skarpere kontrol kaldet 'automatiseret log-opfølgning'. April 2022: Region Hovedstaden oplyser, at en tidligere medarbejder i perioden juni 2017 til juli 2021 har lavet uberettigede opslag i patientjournalerne tilhørende 1.230 personer.

Det opdages, fordi en opmærksom borger reagerede på et mistænkeligt opslag, borgeren havde opdaget via MinSP. Maj 2022: Lægen er blevet politianmeldt og får nedlagt navneforbud ved Retten i Glostrup.

B.T. taler med en af de 1.230 personer, der har fået snaget i sin og datterens patientjournal.

Så det store spørgsmål er, hvorfor lægens snageri fik lov til at foregå i tæt på tre år, efter der er indført skarpere kontrol med kiggeriet i journalerne?

Hidtil har Region Hovedstaden afvist at ville svare på spørgsmålet.

»Af sikkerhedsmæssige årsager oplyser vi ikke om de konkrete kontroller, omfang eller rækkevidden af disse i log-opfølgning. Det er en del af den ønskede præventive effekt af log-opfølgningen, at dette ikke kendes samt løbende justeres,« lød det i maj fra Region Hovedstaden til B.T.

Men manglerne i den 'skarpere kontrol' bliver taget op som første punkt i et ekstraordinært møde i forretningsudvalget i Region Hovedstaden klokken 15 til 16.

Her skal forretningsudvalget have en orientering om kontrollen med ansattes kiggeri patientjournaler.

»Der mangler svar på, hvilken kontrol, der egentligt er med de sundhedsansattes kiggeri i patientjournaler, og hvad der er udfordringer med systemet, der gør, at nogen uberettigede kiggerier i lang tid ikke bliver opdaget. Det er meget vigtigt at få frem,« siger regionsrådsmedlem Randi Mondorf (V).

Fra klokken 17 til 22 er der møde i Regionsrådet, og her er tredje punkt en 'åbenhedsdiskussion om uberettigede opslag i journaler'.

»Det er helt uacceptabelt, at Region Hovedstaden har svaret at der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan oplyses om de konkrete kontroller, omfang eller rækkevidde,« siger regionsmedlemmet Finn Rudaizky (DF), der har bedt om at få punktet med på mødet.

»På den måde kan vi jo ikke få frem, hvad der skal ændres ved den nuværende kontrol, der jo helt åbenlyst ikke opdager, hvad den skal.«

