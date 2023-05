En sjællandsk læge er blevet politianmeldt for uden gyldig grund at have snaget i patientoplysninger i stor stil.

Det kom frem fredag morgen ved byretten i Glostrup.

Her havde advokat Kåre Pihlmann trods helligdagen bedt om et haste-retsmøde for at få nedlagt et navneforbud, så det bliver forbudt at røbe identiteten på den anmeldte læge.

Ifølge B.T.s oplysninger blev den pågældende læge forleden anmeldt til Københavns Vestegns Politi for uberettiget at have kigget i en lang række patientoplysninger uden gyldig grund. Det var sket på det hospital, hvor hun arbejdede.

Angiveligt er der ifølge anmeldelsen tale om, at over hundrede patienter har været udsat for, at lægen uberettiget har snaget i deres journaloplysninger.

I sin begrundelse for at bede om et navneforbud anførte lægens advokat blandt andet i retten, at sagen var på et helt indledende stadie, hvor der ifølge advokaten endnu ikke var klarhed over, om der overhovedet var tale om uberettigede opslag i hospitalets it-system.

Samtidig argumenterede forsvarsadvokaten også for, at lægen ved offentlig omtale kunne risikere at blive forvekslet med den aktuelle sag om en række hospitalsansatte i Region Sjælland og Region Hovedstaden, der er blevet anmeldt og i nogle tilfælde bortvist for at have snaget i journaloplysningerne om den 13-årige pige, der for nylig blev bortført og frihedsberøvet ved Korsør.

»Timingen er umådelig uheldig for min klient, da det vil være nemt for den almindelige læser at slå de to sager i hartkorn.,« sagde Kåre Pihlmann.

»På grund af det tidlige stadie mangler vi også i enhver henseende fyldestgørende oplysninger om, hvilke opslag, der har været tale om, om der er et mønster og om opslagene har været berettigede eller uberettigede.

»Samtidig er der også det underproblem, at de pågældende patienters navne angiveligt popper op automatisk, når lægen går ind på it-systemet for hospitalets afdeling,« tilføjede forsvarsadvokaten.

Trods protester fra både B.T. og Ekstra Bladet valgte byretsdommer Nanna Blach at imødekomme forsvarerens ønske om at få nedlagt navneforbud på den pågældende læge. Derfor vil det være ulovligt at oplyse om en række yderligere oplysninger i sagen, som vil kunne risikere at røbe den pågældendes identitet.

Torsdag kom det frem, at Region Sjælland havde bortvist to af de seks medarbejde, der var blevet hjemsendt på mistanke om uberettigede journalopslag i forbindelse med bortførelsen af den 13-årige pige i Korsør.

I de fire øvrige sager har der ifølge Region Sjælland været tale om fagligt begrundede opslag.

Af de fire sager er der givet to påtaler og én advarsel, fordi andre retningslinjer ikke blev fulgt.

En mistanke er frafaldet.

Region Sjælland ønsker ikke at oplyse, om der er foretaget politianmeldelser i nogen af sagerne.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog ifølge sundhedsloven som hovedregel, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

Aktuel behandling kan for eksempel være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.