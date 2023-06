Både forretningsudvalget og regionsrådet i Region Hovedstaden har tirsdag haft kontrollen med sundhedsansattes snageri i patientjournaler oppe at vende.

Resultatet af de to møder blev, at politikerne nu skal have en såkaldt 'temadrøftelse' om uberettigede opslag i journalerne.

Det bliver på et nyt møde i forretningsudvalget 15. august, at politikerne kommer til at dykke endnu mere ned i, hvad der kan gøres af forbedringer med kontrollen, og om der er brug for et helt nyt kontrolsystem.

»Vi har aftalt et nyt møde, hvor der også vil være personer med it-kompetencer og en lægefaglig ansat, der kan informere os endnu mere om de udfordringer, der er med kontrollen. På den måde kan vi få et endnu mere klart indtryk af, hvad der kan gøres,« siger regionsmedlem Randi Mandorf (V), der taler med B.T. i en lille pause i det sidste møde.

Møderne er sat i stand, efter det i maj kom frem, at en læge er politianmeldt for snageri i 1.230 personers patientjournaler i en periode på fem år.

Snageriet skal være sket fra juni 2017 til juli 2022, og det blev først opdaget, da en person med relation til lægen fattede mistanke om, at der uberettiget var kigget i hendes journal.

Tilbage i juni 2019 havde koncernledelsen i Region Hovedstaden ellers meldt ud, at der skulle indføres skarpere kontrol med sundhedspersonalets kiggeri i journalerne.

Men det blev altså først opdaget efter tæt på tre år med det nye system, der ellers skulle give 'skarpere kontrol'.

Socialdemokraten Lars Gaardhøj, der er regionsformand i Region Hovedstaden, slog på mødet i regionsrådet fast, at kontrollen da også vil blive gennemgået i dybden på mødet 15. august. På samme møde blev B.T.s seneste artikel om den manglende kontrol med en ansats snageri i fem år læst op.

»Det er afgørende, at forretningsudvalget har aftalt, at vi kommer til at dykke ned i logninger af patientjournaler på en temadag. Her vil vi se på det teknisk svære, og hvordan vi politikere forstår det,« sagde han.

Så det bliver altså 15. august, der bliver set på, om der skal strammes op på kontrollen med snageri i patientjournaler.

Her kan du læse, hvordan en kvinde havde det, da hun opdagede, at en læge havde snaget i både hendes egen og hendes handicappede datters patientjournaler:

