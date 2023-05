Region Hovedstaden har politianmeldt en læge for at have snaget i 1.230 personers elektroniske journaler over fem år.

Nu fortæller et af de dybt rystede ofre om oplevelsen med at få snaget i sine personlige oplysninger. Én ting har været særligt barskt for hende.

De uberettigede opslag blev lavet i en periode, hvor hun og hendes mand gennemgik et meget hårdt forløb med deres nyfødte datter, der lider af sjælden sygdom.

»Så mens min mand og jeg sad og bearbejdede vores største sorg nogensinde, har lægen kunnet følge med i det i patientjournalen. Jeg synes, det er så ulækkert,« siger kvinden.

Fakta om patientjournaler Ansatte i sundhedsvæsenet må som udgangspunkt kun slå op i patientjournaler og sundhedsdata for patienter, som de har i aktuel behandling.

Er der tale om uberettigede opslag, er det brud på sundhedsloven, hvilket er strafbart.

Sidste år kunne B.T. fortælle, at der fra 2018 til februar 2022 som minimum havde været 896 uberettigede opslag i danskernes patientjournaler eller i Fælles Medicinkort, hvor man ligeledes kan se, hvem der har været logget ind for at se, hvilken medicin man eventuelt har fået udskrevet.

De uberettigede opslag i de i alt 1.230 personers journaler er foretaget fra juni 2017 til juli 2022, oplyser Region Hovedstaden.

Regionen fik nys om sagen, da en borger med personlig relation til lægen sidste år opdagede et »mistænkeligt opslag« i sin journal på minsundhedsplatform.dk.

»En opmærksom borger reagerede på et mistænkeligt opslag, som borgeren havde opdaget via MinSP (minsundhedsplatform.dk red.). Efter et omfattende og dybdegående undersøgelsesarbejde, fik regionen identificeret de uberettigede opslag på i alt 1.230 borgeres patientjournaler,« skriver Region Hovedstaden.

Den politianmeldte læge har været ansat på flere hospitaler i hovedstadsområdet i perioden fra 2017 til 2022.

Det kvindelige offer, som B.T. har talt med, har seks gange fået snaget i sin patientjournal over en periode på otte måneder i 2018 af lægen. B.T. kender hendes identitet, men hun ønsker at være anonym.

Hun fik den 8. marts i år en besked i sin e-Boks fra Region Hovedstaden med titlen »Underretning om brud på persondataloven«.

Her står, at en læge i en periode på otte måneder har lavet uberettigede opslag i hendes patientjournal, der indeholder oplysninger om hendes behandlingsforløb på regionens hospitaler.

Regionen oplyste ikke, hvilken læge der havde lavet de uberettigede opslag i kvindens journal, så kvinden loggede ind på minsundhedsplatform.dk for at se, hvem det kunne være.

Da hun kiggede nedover listen af ansatte i sundhedsvæsenet, der havde været inde i hendes journal, sprang et navn i øjnene.

Hun havde aldrig haft noget med lægen at gøre på et hospital. Men hun kendte alligevel navnet.

Sådan tjekker du din journal På 'minsundhedsplatform.dk' kan du se, hvilke ansatte i sundhedsvæsenet der har været inde og se din patientjournal. Du skal gøre følgende: Klik på fanen 'Log på med NemID eller MitID'.

Når du er logget ind med NemID eller MitID, er du kommet ind på din sundhedsplatform. Her skal du klikke på fanen 'menu'.

Under 'menu' skal du gå ind under kategorien 'Sundhedsdata', hvor du skal klikke på fanen 'Log over journalopslag'.

Under 'Log over journalopslag' vil du kunne klikke på fanen 'Sundhedspersonale'.

Her kan du se en liste over de fagpersoner, der har tilgået eller arbejdet med din journal. Både deres navn og titel vil komme frem.

De var nemlig bekendte og havde fælles venner.

»Det er super grænseoverskridende,« siger kvinden og fortsætter:

»Ens patientoplysninger er noget af det mest hellige, man har, og der kan jo være masser af oplysninger, man ikke har lyst til at dele med andre end sine familiemedlemmer.«

For hende er det værste at tænke på den meget private oplysning, lægen har haft mulighed for uberettiget at læse om.

»I den periode kunne man blandt se i min journal, at vi i februar 2018 fik vores første datter, der blev født med et meget sjældent syndrom, hvor hendes træk var meget anderledes end for andre spædbørn. Så hun var igennem en masse undersøgelser og gentest, og vi var indlagt flere gange,« siger hun.

I maj 2018 kulminerede det hele, da datteren fik sin diagnose.

Det viste sig, at datteren havde et meget sjældent syndrom, der blandt andet giver epilepsi og et meget omfattende både fysisk og kognitivt handicap.

»Mest barskt var, at vi fik at vide på hospitalet, at vi ikke skulle regne med, at hun blev særlig gammel. Hvis hun blev fem år, var vi heldige. Og alt det har lægen kunnet sidde og kigget i, uden vi vidste det,« siger hun.

Ud over sin egen patientjournal har kvinden også fået en besked i sin e-Boks fra Region Hovedstaden om, at lægen uberettiget har snaget i kvindens datters journal.

»Vi har efterfølgende fået oplyst, at lægen har være inde i min journal seks gange og min datters syv gange,« siger hun.

Da kvinden fik besked om politianmeldelsen, skrev hun den 10. marts en besked til lægen, hvor hun slog fast, at det var dybt sårende, at lægen havde lavet disse søgninger.

Den politianmeldte læge reagerede dagen efter på kvindens besked med at skrive til hende, at lægen på det dybeste angrer at have set på hendes patientjournaler, som lægen ikke havde ret til.

B.T. har set hele lægens svar, hvor der altså er en klar erkendelse af at have læst kvindens patientjournal uberettiget.

»Jeg er rigtig ked af, at lægen har set de her oplysninger om min datter. Men jeg vil have det her frem, fordi det ser ud til, at der er så mange personer, der ligesom jeg og min datter, har været udsat for at samme læge har snaget i deres patientjounaler,« siger hun.

Det er ikke en sjældenhed, at ansatte i sundhedsvæsenet uberettiget læser patientjournaler.

For nylig kom det frem i Jyllands-Posten, at Region Hovedstaden siden 1. januar 2022 har indberettet 19 sager om uberettiget opslag i patientjournaler til Datastyrelsen.

Region Hovedstaden slår dog fast, at sagen om uberettigede opslag i 1.230 journaler, som Jyllands-Posten også har omtalt, er den klart største sag.

»Vi har ikke tidligere haft sager om brud på persondatasikkerheden, hvor en medarbejder har foretaget uberettigede opslag i lige så mange personers patientjournaler,« skriver Region Hovedstaden.

B.T. ringede i onsdags til den politianmeldte læge for at høre, hvordan hun forholder sig til politianmeldelsen.

»Jeg har ikke nogen kommentarer. Kontakt lægeforeningen,« sagde lægen og lagde røret på.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, vil ikke kommentere den konkrete sag.

Men hun slår fast, at der altid skal være en faglig grund til at lave opslag i en patientjournal.

»Det er helt afgørende, at patienter kan have tillid til, at der kun foretages fagligt begrundede opslag i deres journaler. Af samme årsag tager vi generelt afstand til uretmæssige opslag,« skriver hun i en mail.

I torsdags sendte B.T. den politianmeldte læge en besked med spørgsmål om sagen, men den har lægen ikke svaret på.

I fredags fik lægens advokat så nedlagt navneforbud ved Retten i Glostrup på et hasteindkaldt retsmøde.

Dermed er det forbudt at offentliggøre oplysninger, der kan røbe identiteten på den anmeldte læge.

Ved retsmødet stemte både B.T. og Ekstra Bladet imod et navneforbud, men lægens forsvarsadvokat havde held med at overbevise byretsdommeren om, at hensynet til at beskytte lægen og lægens familie måtte veje tungere end hensynet til offentlighedens interesse i fuld åbenhed.

Især, fordi sagen er på et meget indledende stadie efter politianmeldelsen forleden, lød det fra retten.

Københavns Vestegns Politi oplyser da også, at anmeldelsen af lægen stadig er ved at blive efterforsket.