»Hej. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her, I vil? Og alle, som har lyst til at gøre op for sig selv, så er tiden inde. Forstå at jeg er muslim.«

Sådan lyder et uddrag af en video, som den drabssigtede dansker Espen Andersen Bråthen i 2017 udgav på YouTube.

Du kan se et uddrag af videoen øverst i artiklen.

Videoen indeholder en advarsel, og den advarsel var ifølge en af Espens venner så alvorlig, at han tippede politiet.

Det skriver norske Nettavisen.

»Politiet bør vide, hvem denne person er, og jeg håber virkelig, at I følger lidt med, før liv går tabt,« lød beskeden til politiet.

I dag er det et tragisk faktum, at vennen rent faktisk fik ret i sin spådom, og at politiet ikke nåede at stoppe manden.

Onsdag aften dræbte han nemlig fem uskyldige mennesker i den norske by Kongsberg.

»Han er blevet totalt forvirret og forstår ikke længere noget af verden omkring sig,« siger vennen til Nettavisen.

Han forklarer derudover, at Espen Andersen Bråthen er blevet tvangsindlagt flere gange, men at han gang på gang er blevet udskrevet igen.

Vennens forklaring stemmer overens med det anonyme familiemedlem, som B.T. torsdag formiddag talte med.

Her lød det, at Espen Bråthens forældre frygtede ham.

»De er flere gange flygtet hen til naboerne og har tilkaldt politiet, når han er kommet forbi, og de spærrede sig næsten inde af frygt for, at han skulle komme forbi. Sidst måtte moderen stikke af,« fortalte han.

Ifølge det danske familiemedlem har den drabssigtede haft store problemer med narkotika, og i den forbindelse har hans forældre i adskillige år forsøgt at råbe systemet op.

Men hjælpen har været svær at få øje på.

I stedet har de måttet leve med frygten for, at deres søn ville gøre dem ondt.

»Sidst moderen var hernede og besøge os, overvejede jeg at spørge ind til det, men jeg gjorde det ikke, for det var vel det samme som altid, desværre. De har gjort alt, hvad de kan, for at hjælpe deres søn, men systemet har tabt ham,« siger familiemedlemmet.

Den 37-årige dansker blev anholdt onsdag aften, efter han flere steder i byen Kongsberg havde dræbt fem uskyldige mennesker med bue og pil.

Fra politiet fik en anmeldelse, gik der 34 minutter, før Espen Andersen Bråthen blev pågrebet, og det er i den tidsperiode, at han angivelig har taget livet af de fem nordmænd.