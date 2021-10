»Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det var dødsskrig.«

Thomas Nilsen var en af dem, der var helt tæt på, da en mand onsdag aften begyndte at angribe folk omkring sig med bue og pil i den norske by Kongsberg.

Det fortæller han til Dagbladet.

Den norske mand bor i området, hvor angrebene – der kostede fem mennesker livet og sårede to andre – fandt sted.

Foto: Håkon Mosvold Larsen Vis mere Foto: Håkon Mosvold Larsen

Til det norske medie fortæller han, at han pludselig hørte skrig, der var 'så urovækkende, at man lagde mærke til dem':

»Ikke mange minutter efter, kom der endnu engang nogle vanvittige kvindeskrig. Jeg har aldrig hørt lignende. Det var dødsskrig,« siger han.

Derefter hørte han en mands stemme. Og så blev der stille.

Han valgte derefter at gå ud på gaden for at se, hvad der skete. Politistyrker vrimlede rundt, og flere havde gang i at give livreddende førstehjælp.

»Det er så uvirkeligt, at man ikke klarer at forstå det. Det her er noget, jeg kommer til at have med mig hele livet. Jeg kommer aldrig til at glemme de skrig,« fortæller Thomas Nilsen til Dagbladet.

En anden, der blev vidne til den tragiske hændelse, er Hansine. Til norsk TV 2 fortæller hun, at hun bor lige i nærheden af den Coop Extra, hvor en del af angrebene fandt sted i byen.

Hun stod og røg en cigaret på sin terrasse, da hun hørte en høj lyd.

Så så hun en kvinde, der kom gående meget stærkt og dukkede sig.

»Derefter så jeg en mand på gadehjørnet med pile i et kogger på skulderen og en bue i hånden,« siger Hansine og tilføjer:

»Derefter så jeg folk flygte for livet. Den ene af dem lignede en kvinde, som havde et barn i hånden.«

En 37-årig dansk statsborger blev onsdag aften anholdt og sigtet i sagen. Han er sigtet for at have begået de fem drab, fortæller mandens forsvarsadvokat, Fredrik Neumann, torsdag morgen til Ritzau.

»Han samarbejder med politiet og forklarer sig i detaljer om hændelsen og det, han er sigtet for,« siger han.

Advokaten vil ikke oplyse, hvordan den danske statsborger, der er opvokset i Norge, men har en dansk mor, forholder sig til sigtelsen.