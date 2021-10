Onsdag tog danske Espen Andersen Bråthen sin bue og pil, drog gennem gaderne i norske Kongsberg og tog herefter fem uskyldige liv med.

Torsdag kom det så frem, at den danske statsborger var konverteret til islam, og at massedrabet blev vurderet som en terrorhandling.

Espen Andersen Bråthen er endda blevet tippet til politiet ad flere omgange, fordi forskellige personer har været bekymrede for, hvad den danske mand kunne finde på.

Og det fandt vi så på tragisk vis ud af onsdag.

Nettavisen har talt med den norske retspsykiatriske ekspert Pål Grøndahl, der har skrevet bogen 'Om Drap', og han fortæller, at der er mange 'tikkende bomber' som Espen.

»Der er mange forskellige risikofaktorer. Det kan være psykiatrisk, rusmidler eller tidligere voldshistorik. Der er rigtig mange såkaldte 'tikkende bomber' eller 'trykkogere', som jeg kalder dem. Men meget få af dem vil tage andres liv. Vi kan hverken i psykiatrien eller blandt eksperter pege på nogen og sige, at denne her person vil dræbe. Det har vi ikke gode nok metoder til,« siger han til Nettavisen.

B.T. talte torsdag med den ven, som i 2017 valgte at kontakte politiet med henblik på Espen Andersen Bråthens psykiske udvikling.

»Jeg sagde til dem, at de skulle holde øje med ham, fordi han var til fare for andre, men de sagde til mig, at de havde det under kontrol,« sagde han torsdag.

Vennens henvendelse til politiet kom efter udgivelse af en video på YouTube, hvor den danske statsborger fremsagde dét, der nemt kan tolkes som en trussel.

»Hej. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her, I vil? Og alle, som har lyst til at gøre op for sig selv, så er tiden inde. Forstå at jeg er muslim,« lød det blandt andet i videoen.

»Når han var indlagt, kunne han godt se den var gal, men han ønskede ikke at tage sin medicin. Han mente, at han klarede sig bedre uden medicinen. Han var ikke klar over, hvor syg han var,« fortalte vennen torsdag.

Espen Andersen Bråthen fik ifølge vennen en tiltagende voldelig adfærd, som gjorde at familien blev nødt til at lægge afstand til ham. Også hans naboer var skræmte over ham.

»Der var adskillige episoder, hvor han truede sine naboer, og på et tidspunkt jagtede han en nabo med et samuraisværd. Det var et klart signal om, at han er farlig. Du kan ikke få et mere klart signal,« lød det fra vennen.

Indtil videre mener politiet dog ikke, at de fem drab var planlagte.



»Der er ingen grund til at tro, at dette var planlagt. Der er heller ingenting, der tyder på, at det er en situation i butikken, som udløste dette,« siger politiadvokaten Ann Iren Svane Mathiassen til norsk TV 2 med henvisning til, at Espen Andersen Bråthen blandt andet skød med bue og pil i en Coop-butik i Kongsberg.