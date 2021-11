»Det var ikke planlagt, at jeg ville cykle, mens jeg havde veer, men det skete alligevel.«

Sådan skriver politikeren fra New Zealand, Julie Anne Genter, på sin Facebook-profil, efter hun lørdag nat fødte sit og mandens andet barn.

Politikeren fik veer kl. 02.00 lørdag nat og besluttede sig altså for at hoppe på cyklen. Der var bare 2-3 minutter mellem veerne, skriver politikeren på det sociale medie.

Cykelturen fra hjemmet og til hospitalet varede 10 minutter. Hun fulgtes sammen med sin mand. Og kl. 03.04 kom den lille pige til verden, skriver Reuters.

Julie Anne Genter og hendes mand sammen med deres nyfødte datter. Det er parrets andet barn. Foto: JULIE ANNE GENTER Vis mere Julie Anne Genter og hendes mand sammen med deres nyfødte datter. Det er parrets andet barn. Foto: JULIE ANNE GENTER

»Vi har nu en fantastisk sund, sovende baby,« skriver Julie Anne Genter, der kalder fødslen for »ukompliceret«.

På Julie Genters profil fremgår det da også, at hun »elsker sin cykel«.

Hun cyklede også til hospitalet, da hun tilbage i 2018 fik sit første barn.

New Zealand er kendt for sine »nede på jorden« politikere. Landets premierminister Jacinda Ardern blev kendt i hele verden, da hun tog på arbejde under barslen og havde sin tre måneder gamle baby med til et topmøde i FN som et forsøg på at normalisere det at have et topjob og få børn samtidig.