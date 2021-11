En 43-årig mistede søndag formiddag herredømmet over sin bil, da han kom kørende på Bøgvadvej i Egtved nær Kolding.

Og det var der en særlig grund til.

Manden var nemlig narkotikapåvirket, fortæller vagtchef Jesper Brian Jensen ved Syd-og Sønderjyllands Politi.

»Vi får anmeldelsen kl. 11.12. En personbil mister herredømmet over sin bil, og den triller rundt på taget. Der er to yderligere personer i bilen, men alle tre kan komme ud ved egen hjælp,« siger vagtchefen.

Manden, der kommer fra Billund, er efterfølgende blevet anholdt. Han er sigtet for at have kørt i narkotikapåvirket tilstand.

Ingen personer kom til skade ved ulykken.

Det vides ikke, om passagererne ligeledes var påvirket.