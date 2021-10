Menneskejagten efter Brian Laundrie har nu bragt et afgørende spor med sig.

I over en måned har både FBI og lokalt politi ledt efter Brian Laundrie så intenst, at han i øjeblikket er en af de mest eftersøgte mænd i USA.

Men onsdag aften dansk tid er et afgørende fund dukket op.

Det kan FBI fortælle på Twitter.

Hele verden lærte navnet Brian Laundrie at kende, da han 1. september dukkede op hjemme i North Port i delstaten Florida uden sin forlovede Gabby, som han ellers havde begivet sig ud på roadtrip sammen med. Brian Laundrie havde ikke nogen forklaring på, hvor Gabby befandt sig, ligesom han heller ikke gad at tale med politiet.

Det fik Gabbys forældre til at melde hende savnet 10 dage senere, da hun fortsat ikke var dukket op.

Og så var Brian Laundrie forsvundet som dug for solen. Og det har han været siden. Ifølge Laundries forældre, Christopher og Roberta, tog han på en vandretur.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police Vis mere Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police

Men altså en vandretur, som han her over en måned efter ikke har haft lyst til at komme tilbage fra.

Lige nu er eftersøgningen centreret omkring naturreservatet Carlton Reserve i Florida, og det er også her, at det afgørende spor er fundet.

»Ting af interesse blev fundet i Carlton Reserve i morges i forbindelse med eftersøgningen af ​​Brian Laundrie,« skriver FBI på Twitter.

CNN skriver, at der er tale om »nogle ting tilhørende Brian Laundrie,« der er blevet fundet.

Hvilke ting, det konkret er, melder FBI ikke noget om på Twitter, der i stedet slutter deres tweet af med at skrive »der er ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.«

B.T har før skrevet om, hvordan flere eksperter vurderer, at Brian Laundrie kan befinde sig i 'et levende helvede', hvor der også spekuleres i, om Brian Laundrie overhovedet er i live mere, hvis han har opholdt sig der, siden han sporløst forsvandt.

Brian Laundries forældre meldte ham savnet 17. september.

Få dage efter, 19. september, dukkede liget af Gabby Petito op. På et pressemøde 12. oktober fortalte retsmedicineren Brent Blue om de første resultater af obduktionsrapporten. Her kom det frem at Gabby Petito døde af kvælning.

I selvsamme rapport blev det også slået fast, at tidspunktet for hendes død anslås til at være mellem tre til fire uger, før hendes lig blev fundet.

Det skriver CNN.

Brian Laundrie betegnes af politiet som »en person af interesse« for sagen.