Ekstrem hede. Sværme af insekter og farlige bakterier i vandet. Læg dertil prærieulve, bjørne, alligatorer og slanger.

Det er bestemt ikke noget paradis, den eftersøgte Brian Laundrie efter al sandsynlighed opholder sig i.

Den 23-årige amerikaner har i snart 30 dage været som sunket i jorden.

Og det på trods af, at både FBI og lokalt politi leder efter ham med sådan en styrke, at han i øjeblikket er en af de mest eftersøgte mænd i USA.

Indtil videre er han ikke sigtet for drab, men mistanken har klæbet til ham, siden han 1. september kom hjem fra et roadtrip før tid. Kæresten Gabby Petito, som han drog afsted sammen med, kom nemlig ikke med hjem.

Den unge mand var heller ikke i stand til at gøre rede for, hvor Gabby var, og han ønskede ikke at tale med politiet.

Kort efter forsvandt han igen.

Men hvor er Brian Laundrie?

Og hvad er der sket med fyren, som politiet lige nu betragtes som den eneste person af interesse i forbindelse med den 22-årige instagrammers død.

Ifølge hans forældre tog han på en vandretur i dagene 13. og 14. september, og siden har ingen hverken hørt eller set noget til ham.

De meldte ham savnet 17. september. Få dage før, liget af Gabby Petito blev fundet.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ.

Eftersøgningen er lige nu koncentreret omkring naturreservatet Carlton Reserve i Florida, men hvis Brian Laundrie har søgt tilflugt her, er spørgsmålet, om han stadig er i live.

Det vurderer flere eksperter, som mediet Insider har talt med.

Ifølge dem er der lige nu tre muligheder:

Enten har Brian Laundrie fået hjælp. Ellers er han i nød. Endelig kan han være død.

De omtaler nemlig området, som han menes at gemme sig i, som »et levende helvede.«

En af dem er Jason Marsteiner fra outdoor-firmaet Colorado Mountain Man Survival, som uddanner folk i at klare det hårde liv i vildmarken.

»Hvis nogen går ud i skovene, eller hvor end det er, de er, hvis de skal overleve, i 29 dage, som Laundrie med minimalt udstyr, så bliver det meget vanskeligt. Det er ikke nogen let sag at overleve der,« siger Jason Marsteiner.

Han mener, det er et spørgsmål om tid, før Brian Laundrie, som i forvejen må befinde sig i en stresset situation, vil begynde at træffe »dårlige beslutninger,« hvis han ikke får vand og mad.

Gabby Petito blev fundet død for omkring en måned siden. Lige siden har hendes kæreste været eftersøgt at politiet.

Der har også allerede været gisnet om, at den eftersøgte mand allerede er død, og i givet fald er det ikke sikkert, at hans lig nogensinde bliver fundet, forklarer Marsteiner:

»Der er så mange dyr, som er sultne. Du kan være i en maven på en slange, du kan være i maven på en alligator, eller du kan være blevet fjernet af en bjørn,« siger han.

Politiet i North Port, som assisterer FBI med eftersøgningen, udelukker ikke, at Laundrie kan have »gjort skade på sig selv.«

I begyndelsen af denne uge offentliggjorde retsmedicinere, at Gabby Petito døde som følge af kvælning.

Politiet har flere gange understreget, at hendes forlovede indtil videre er mistænkt for at have misbrugt den afdøde kvindes kreditkort, og betegner ham fortsat kun som »en person af interesse« for sagen.