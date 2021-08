Det virker ikke som den smarteste indlogering.

Ikke desto mindre blev en 26-årig amerikansk mand ved navn Shane Goldsby placeret i samme fængselscelle som en mand, der havde voldtaget hans lillesøster.

Og det udviklede sig fatalt.

Det skriver Fox News.

Ifølge det amerikanske medie sad Shane Goldsby fængslet for at have forårsaget en voldsom biljagt med politiet.

Han fik på et tidspunkt en ny cellekammerat i form af 70-årige Robert Munger, som i december 2019 blev idømt 43 års fængsel for besiddelse af børneporno og voldtægt af børn.

Et af disse børn var Shane Goldsbys lillesøster, og da Robert Munger angiveligt blev ved med at fortælle om sine forbrydelser, slog det klik for Shane Goldsby.

Han tæskede og sparkede derfor Robert Munger så voldsomt, at han døde af sine kvæstelser tre dage senere.

Hele episoden, der fandt sted i Airway Heights Corrections Center sidste år, blev fanget af overvågningskameraer, og Shane Goldsby er nu blevet idømt 25 års fængsel.

Han har tidligere udtalt i retten, at han på et tidspunkt forsøgte at få udskiftet Robert Munger med en anden cellekammerat, men at hans anmodning blev ignoreret.

»Der foregik så meget i hovedet på mig. Jeg blev presset, fordi han blev ved med at give mig detaljer om, hvad der skete, og hvad han havde gjort. Det havde bygget sig mere og mere op,« sagde han om øjeblikket, hvor det slog klik for ham.

Airway Heights Corrections Center har udtalt, at de på daværende tidspunkt ikke var klar over forbindelsen mellem de to mænd.