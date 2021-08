»Jeg troede, han var en fin fyr. Han var en troende jøde og helt normal.«

Sådan beskriver en tidligere kollega forretningsmanden Howard Rubin, som i årevis arbejdede på Wall Street på Manhattan.

Han og hans hustru gennem mere end tre årtier var kendt for deres næstekærlighed og generøsitet, hvilket blandt andet viste sig ved, at de mellem 2015 og 2016 donerede intet mindre end 4,5 millioner kroner til velgørende formål.

De to manglede da heller ikke noget dengang.

Parret ejede blandt andet en flere millioner dyr lejlighed i det fornemme boligområde på Upper East Side, mens de ligeledes havde en villa til 55 millioner kroner i rigmandsområdet The Hamptons.

I 2017 bristede boblen dog. Det skriver New York Post.

Her kom det nemlig frem, at den i dag 66-årige Howard Rubin i årevis havde haft endnu en bolig, som hans hustru angiveligt ikke kendte til.

En luksuriøs penthouselejlighed på Manhattan, som i amerikanske medier har fået tilnavnet 'sexgrotte', fordi Howard Rubin efter sigende benyttede den til at udføre vold og seksuelle krænkelser mod en række kvinder.

Skreg af smerte

Syv kvinder stod i 2017 frem som ofre, hvoraf de seks af dem sagsøgte den amerikanske rigmand for seksuelle overgreb.

Sagen har dog været så længe undervejs, at den først skal for retten til november i år.

Ifølge søgsmålet skal Howard Rubin blandt andet have tæsket den ene af kvinderne så voldsomt, at hendes ene brystimplant roterede hele vejen rundt.

Flere af kvinderne påstår, at Howard Rubin betalte dem op mod 6.800 dollars (43.000 kroner) for at at medvirke i BDSM-sessioner, men at rigmanden gik alt for langt og blev alt for voldelig i forhold til deres forudgående aftaler.

Og ifølge kvinderne skal han kun være blevet endnu mere voldelig, når de begyndte at skrige af smerte eller bad ham om at stoppe.

Derudover fortæller en af kvinderne blandt andet, at hun blev bundet af Howard Rubin, der har tre børn, hvorefter han skal have sagt følgende:

»Nu vil jeg voldtage dig, som jeg voldtager min datter,« hvorefter han penetrerede hende, selvom hun sagde nej.

På trods af at anklagerne mod ham kom frem helt tilbage i november 2017, så er det først i juli i år, at hans hustru gennem 36 år, Mary Henry, anmodede om skilsmisse.

Skrev under på striks kontrakt

Det var tre kvinder fra Florida, som satte gang i anklagerne mod Howard Rubin. To af disse kvinder er tidligere Playboy-piger, mens den tredje arbejder som model og stripper.

De i alt seks kvinder forlanger mindst 24 millioner dollars i erstatning af rigmanden, som de har anklaget for vold, seksuelle overgreb samt menneskehandel.

New York Post har forsøgt at få en kommentar fra rigmandens advokat, men det har ikke været muligt.

I sagsdokumenterne fremgår det dog, at Howard Rubin påstår, at kvinderne forud for deres møder underskrev en kontrakt, hvori de anerkendte, at de ville medvirke i 'voldelig sex med risiko for skader'.

Ifølge Rubin skrev kvinderne samtidig under på at betale op mod fire millioner kroner i erstatning, såfremt de ikke overholdt deres kontrakt.

Kvinderne påstår dog modsat, at de ikke fik lov til at læse kontrakten ordentligt igennem, før de blev tvunget til at skrive under.



»Mine klienter blev misledt og løjet for. De er ofre for fysisk og seksuel vold,« lyder det fra kvindernes advokat, John Balestriere.