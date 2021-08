Det var absolut ikke positiv læsning, da den længe ventede klimarapport fra FNs klimapanel udkom mandag.

De faretruende signaler er der nok af, og et af dem omhandler permafrosten, der stik mod ordlyden måske ikke er så permanent meget længere.

De stigende temperaturer får nemlig permafrosten til at smelte hurtigere end ventet, og det er især et problem i Sibirien, som dækker størstedelen af Rusland.

For gemt under den forfrosne jordbund er der store mængder metan lagret. Smelter isen, frigives metanet. Det er en tikkende bombe, skriver det amerikanske medie Smithsonian Magazine.

En af de mange nedbrændte skove i Sibirien. Foto: DIMITAR DILKOFF Vis mere En af de mange nedbrændte skove i Sibirien. Foto: DIMITAR DILKOFF

Metan er nemlig en drivhusgas, der virker endnu kraftigere end CO2.

»Det er ikke gode nyheder. Ingen ønsker at høre om flere potentielt skræmmende tilbagemeldinger, men her har man en,« siger Robert Max Holmes, der er forsker ved Woodwell Climate Research Center.

Han er bekymret over udviklingen og refererer til et nyt studie, der er udarbejdet på baggrund af satellitbilleder om afsmeltningen af permafrost i Sibirien som følge af meget varmt vejr i 2020.

Det har frigjort en masse metan, som blandt andet har været lagret i kalksten, der længe har været tildækket af den frosne overflade.

Og hvis afsmeltningen fortsætter, kan katastrofale mængder blive frigjort.

Hele 65 procent af Ruslands areal er dækket af permafrost. Det svarer til over 11 millioner kvadratkilometer.

»Forskerne er blevet chokerede over varmen, der har fået afsmeltningen til at ske 70 år tidligere end ventet,« lyder det i en pressemeddelelse fra Climate Crisis Advisory Group.

Her lyder det også, at områderne omkring Arktis er ved at nå et såkaldt 'tipping point', hvor det simpelthen ikke er muligt at rette op på skaderne igen.

»Det er ret enkelt. Klimaforandringerne sker hurtigere end ventet. Afsmeltningen af permafrost og is i de polare regioner er også en drivkraft for endnu hurtigere opvarmning og stigende vandstande.«