En ny klimarapport blev offentliggjort mandag, og den melder om dystre fremtidsudsigter.

Rapporten er udarbejdet af FN's klimapanel (IPCC), hvor 234 forfattere har arbejdet på den 3.000 siders lange baggrundsrapport i de seneste tre år.

I rapporten kommer IPCC blandt andet med forudsigelsen, at 100-årshændelser fra næste århundrede vil ske hvert år. 100-årshændelser er fænomener, som oftest er forhøjet vandstand og oversvømmelser i kystområder i en voldsom grad.

»Det er en vild og alarmerende rapport, der er blevet udgivet i dag (mandag). Som sådan er der ikke noget nyt i rapporten. Vi har i lang tid vidst, at det stod sådan til, og vi er blevet advaret i de seneste 20 år, hvor vejret har været mere ekstremt end tidligere,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i Tyskland, der er et af de lande, der har oplevet voldsomme oversvømmelser i år.

Rapporten kommer også med en anden dyster forudsigelse, der lyder på, at Golfstrømmen kan kollapse. Det vil i så fald have store konsekvenser for alle verdens lande. I Danmark vil det blandt andet betyde et temperaturfald på fem grader i gennemsnit.

»Det er sådan nogle skrækscenarier, der muligvis skal frem for, at der for alvor sker handling. Indtil videre har klimapolitikken været meget løs på trods af, den har været højt på dagsordenen i de senere år,« lyder det fra Jakob Illeborg.

»Nu får vi så en mere teknisk rapport med meget rød alarm. Det burde virkelig sætte gang i debatten politisk – også på et andet niveau end tidligere.«

I Tyskland, hvor han befinder sig lige nu, er der i september forbundsvalg, hvor den siddende kansler Angela Merkel træder tilbage efter valget efter næsten 16 år på posten. Her forudser B.T.s internationale korrespondent et valg, der hovedsageligt bliver afgjort på klimapolitik.

»Jeg tror virkelig, at klimapolitikken kan trumfe andre problematikker som geopolitiske hensyn eller militær,« siger han og uddyber:

»Efter halvandet år med corona skal der selvfølgelig også debatteres økonomi og sundhed, men vi snakker altså om, at livet på kloden er truet. Mange byer er bygget for 200 år siden, hvor denne problematik slet ikke var eksisterende. Derfor er der ikke blevet taget højde for det. Det kan virkelig blive grimt, hvis der ikke sker noget.«

Han tror dog, at debatten har bedre af, at blive taget på et internationalt niveau fremfor et nationalt.

»Det bliver nød til at gå længere ud over det nationalpolitiske niveau. Noget man også konkluderer i rapporten er, at det ikke er nok med USA og EU, der gør drastiske tiltag. Kina skal med, udviklingslandene skal med. Der skal skabes en global forståelse, og det kan ikke gå hurtigt nok,« afslutter Jakob Illeborg.