Kig lige en ekstra gang på billedet herover. Det ser smukt og afslappende ud, ikke?

Men denne idyl er i overhængende fare for at forsvinde – eller at blive ubeboeligt og efterladt. På grund af begivenheder, de lokale kun har forsvindende lille indflydelse på.

Billedet er fra den lille atol Tarawa, som hører under ø-nationen Kiribati i Stillehavet.

Men Tarawa og stribevis af andre atoller – som er rester af vulkanøer, der er blevet omkranset af koralrev – er truet på deres eksistens på grund af klimaforandringerne.

Mandag udkom den længe ventede klimarapport fra FN's klimapanel, og den forudsiger voldsomme temperaturstigninger allerede i dette århundrede – med blandt andet forhøjet vandstand, oversvømmelser og mere ekstremt vejr som konsekvens.

»Rapporten er meget alarmerende,« siger Satyendra Prasad, som er ø-staten Fijis FN-ambassadør til The Guardian.

»Den kommer med nogle katastrofale scenarier for noget, vi i forvejen havde i tankerne her i Stillehavsregionen; hvor meget havniveauet kan stige, at lavtliggende områder vil blive opslugt og muligvis at hele nationer vil forsvinde i løbet af dette århundrede,« tilføjer han.

Det er som sådan ikke nyt, at ø-nationerne i Stillehavet som Kiribati, Vanuatu og Salomonøerne er særligt udsatte på grund af den globale opvarmning. Det nye – og foruroligende – er, at den globale opvarmning ifølge den nye klimarapport ser ud til at ske endnu hurtigere end hidtil antaget.

En global temperaturstigning på 1,5 grader er nok til, at disse ø-samfund bliver truet på deres eksistens.

Ja, allerede nu er situationen blevet kritisk.

»Katastrofale oversvømmelser og storme ramer langt oftere end før. Hvor det tidligere skete en gang hvert 50-100. år, sker det nu hvert tiende år. Vi må formode, at katastrofale cykloner, supercykloner og langvarige tørkeperioder vil ramme de små øer i Stillehavet langt oftere og langt hårdere i fremtiden, siger Satyendra Prasad.

Paradoksalt nok er de små ø-nationers skæbne ikke i deres egne hænder.

Stillehavsregionen står blot for 0,23 af verdens samlede udledning af CO2 og er således en af de regioner, som bidrager allermindst til den globale opvarmning – hvilket dog blandt andet skyldes det lave befolkningstal i netop denne del af verden.

Resten af verden – herunder Danmark – bliver også påvirket af klimaforandringerne og det mere ekstreme vejr, der følger i deres kølvand. Det kan du læse mere om her.