En 63-årig mand fra Ohio er netop blevet sigtet for groft tyveri, idet han har forsøgt at stjæle en bro på 17,6 meter tilbage i november.

Det oplyser det lokale politi i Ohio ifølge mediet Insider.

Her skulle manden, der går under navnet David Bramley, angiveligt have lejet en kran, således han kunne fjerne broen og læsse den på et større køretøj, der kunne fragte den videre.

Politiet blev orienteret om tyveriet, da de modtog adskillige tips om sagen, og i fredags kunne de under en ransagning finde flere dele af broen på David Bramleys adresse.

Broen skulle oprindeligt være placeret i Middelburys Run Park, som er en offentlig park, men grundet et genopretningsprojekt har broen midlertidigt stået på en mark.

I hvert fald indtil den 11. november 2021, hvor den forsvandt.

Broen har en længde på 58 fod, hvilket svarer til cirka 17,6 meter, og hvorfor David Bramley forsøgte at stjæle den, er ikke angivet.

Ifølge Insider vil David Bramley blive stillet for retten den 23. december.