En kvinde faldt seks etager ned fra en vindebro i den amerikanske delstat Florida og landede på noget cement og døde. Hun var på vej over broen med sin cykel ved sin side – hun trak nemlig.

Hun var kun tre meter fra enden på broen, Royal Park Bridge, der forbinder Palm Beach med fastlandet Florida.

Pludselig åbnede broen sig, og hun faldt gennem et hul, skriver tv-stationen NBCs filial WPTV.

En tilfældig mand forsøgte at gribe hende, men mistede grebet, siger myndighederne. Det skriver Sky News.

»Kvinden forsøgte at hænge på,« sagde talsmanden for politiet i West Palm Beach, Mike Jachles.

»Der var en mand tæt ved, som forsøgte at hjælpe hende, men tragisk nok faldt hun seks etager ned, hvor hun landede på noget cement og blev dræbt.«

Han bemærkede, at der var en medarbejder fra broen til stede, som havde ansvar for at styre broen korrekt.

Nu arbejder politiet på at finde ud af, hvorfor broen blev hejst op og åbnede sig, mens der stadig var en fodgænger ude på den.

Broarbejderen var, ifølge nogle aviser, tilsyneladende distræt.

Broen hører under Floridas Department of Transportation, men drives af et privat firma.

»Palm Beach kan man kun komme til over tre broer. Denne er den vigtigste bro, og den benyttes meget af cyklister,« udtaler advokat Juan Orellana.

Der er både alarmklokker og fløjter til at advare bilister og fodgængere, når broen åbner sig.

»Man hører klokken, før broklapperne går ned og standser trafikken. Når trafikanter hører den, gælder det om at komme væk, inden broen går op,« siger han.