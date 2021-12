I den årlige risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) slås det fast, at Rusland er blandt de største trusler mod den danske sikkerhed.

Det skriver såvel DR og TV 2, som har haft adgang til risikovurderingen, der udkommer tirsdag.

»Vi vurderer, at der er en høj og vedvarende spionagetrussel mod danske organisationer, danske myndigheder og også en række danske virksomheder,« siger Anja Dalgaard-Nielsen, der er chef for efterretningssektoren ved FE, til DR.

Hun fortæller videre, at man ikke ønsker at komme ind på konkrete sager, men hun slår samtidig fast, at der har været specifikke tilfælde, hvor Rusland har udført spionage mod Danmark eller danske mål.

Rusland er nemlig i stand til at udføre både klassisk spionage og online cyberspionage, slår hun fast.

I de forgående år har fokus i FE's risikovurderinger været i mindre grad på Rusland.

Men grundet en større oprustning fra russiske side de seneste fem år, så har man i årets risikovurdering valgt at skrue op for fokus på det store land i øst.

Anja Dalgaard-Nielsen kalder udviklingen i Rusland for »bekymrende« og forklarer samtidig, at den store oprustning betyder, at landet på nogle områder nu er lige så stærkt som NATO.

Men et område bekymrer særligt FE, når det gælder Rusland.

Det fortæller Anja Dalgaard-Nielsen til TV 2.

»Det er først og fremmest deres luftmilitære kapacitet, vi er optaget af. De har foretaget en meget omfattende modernisering og oprustning - særligt i det vestlige militære distrikt. Og det giver dem i første fase af en potentiel konflikt en overlegenhed,« siger hun.

Netop Østersøområdet, hvor Danmark ligger helt centralt, er et sted, Rusland har vist tænder det seneste år.

Flere gange har danske F 16-jagerfly måttet på vingerne for at afvise russiske jagerfly. Og samtidig har Rusland afholdt flere øvelser, der simulerer krig med NATO i Østersøen.

Alligevel anses det for usandsynligt, at Rusland vil indlede en konflikt i Østersøen med vilje, lyder det i vurderingen.