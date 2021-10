I en måned har flere hunde været fanget mellem løbende lavastrømme fra den spanske vulkan La Palma.

Nu er der sat en helt særlig redningsaktion i gang for at få hundene fri af lavaen.

Det skriver El País.

Det er nemlig ikke en typisk opgave for den spanske dronevirksomhed Aerocámaras. Og faktisk er den heller ikke lovlig.

Men mandag påbegyndte man alligevel en aktion, der med droner skal redde flere hunde fanget i lavastrømmene fra vulkanen La Palma, der siden 19. september har tvunget over 6.000 spaniere ud af deres hjem.

Ifølge Jaime Pereira, direktør i dronevirksomheden, er det en svær opgave, som aldrig tidligere er udført.

Samtidig er det altså heller ikke lovligt at bære hverken personer eller dyr med en drone. Derfor afventer han stadig en tilladelse fra regeringen til at redde hundene med en drone.

Men tiden er knap, og for en af hundene er det allerede for sent.

Videoen øverst viser en tidligere aktion, hvor droner havde en central rolle i levering af mad til de sultende hunde.

Hundene har fået stor opmærksomhed på sociale medier fra bekymrede brugere, og derfor har dronevirksomheden altså nu igangsat en aktion, der skal redde hundene.