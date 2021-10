Det er fortsat ingen god idé at feriere på den spanske ferieø La Palma. Vulkanudbruddet, som lige nu hærger øen, ser nemlig ikke ud til at aftage lige foreløbig.

Faktisk har den glohede lave lige nu kurs mod den mest befolkede kommune, Los Llanos de Aridane på La Palma.

Det skriver Reuters.

Beboerne i Los Llanos de Aridane bruger paraplyer og solbriller for at beskytte sig mod vulkanasken, som dækker gaderne og blæser med vinden.

Folk går med paraply for at beskytte sig selv mod aske fra vulkanen på øen. Foto: JUAN MEDINA

Udbruddet begyndte 19. september. 6000 mennesker er evakueret og mere end 800 bygninger er ødelagt, herunder skoler, kirker og huse.

Flere beboere beskriver situationen på øen som præget af hjælpeløshed, frygt og usikkerhed.

Tirsdag erklærede de spanske myndigheder La Palma for et katastrofeområde.

Det betyder blandt andet, at der kan gives økonomisk støtte til øen.