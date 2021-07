Den højtstående embedsmand i den katolske kirke, Jeffrey Burrill, er trådt tilbage efter beskyldninger om brug af Grindr.

Det var angiveligt telefondata, der afslørede, at generalsekretæren for den amerikanske katolske biskoppekonference, Jeffrey Burrill, besøgte homobarer og brugte den homoseksuelle datingapp Grindr.

Det skriver New York Post.

Med titlen som generalsekretær for den amerikanske katolske biskopkonference var Jeffrey Burrill den amerikanske præst, der rangerede højst foruden biskoppen.

Men efter at den katolsk nyhedsside, The Pillar, kom i besiddelse af Jeffrey Burrills telefondata og kunne fortælle, at han flittigt besøgt Grindr og var gæst på homoseksuelle barer, er det nu fortid.

The Pillar påstår, at disse data er kommercielt tilgængelige. Altså data, der kan købes. Og det er den måde, de er kommet i besiddelse af dem.

Selv har Grindr været ude at benægte, at deres data er offentlige tilgængelige.

»Der er absolut ingen beviser, der understøtter beskyldninger om upassende dataindsamling eller – brug relateret til Grindrappen som påstået,« sagde en talsmand for Grindr til Washington Post i en erklæring.

Den højtstående præst, der havde aflagt løfte om cølibat, havde ifølge The Pillar brugt Grindr næsten dagligt i dele af 2018, 2019 og 2020.



Den katolske kirke er imod sex uden for heteroseksuelt ægteskab og homoseksualitet.