Det slog gnister, da Mia Khalifa for år tilbage tog en smuttur til København for at møde den svenske kok Robert Sandberg, som hun var faldet over på sociale medier.

Men nu er gnisten slukket.

Den verdensberømte tidligere pornostjerne skal nemlig skilles.

Det skriver The Sun, der citerer et opslag, som Mia Khalifa har delt på Instagram.

'Vi kan med sikkerhed sige, at vi har gjort alt, vi kunne, for at få ægteskabet til at fungere, men efter et år med en ihærdig indsats og parterapi, kan vi gå fra hinanden vel vidende, at vi virkelig forsøgte, og at vi begge har en ven for livet i hinanden,' indleder hun opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

B.T. talte tilbage i 2018 med Mia Khalifa, hvor hun fortalte om sit første møde med Robert Sandberg, som på daværende tidspunkt arbejdede på restauranten Kong Hans Kælder i København.

Her fortalte hun, at hun så den svenske kok på Instagram og begyndte at følge ham, hvorefter de begyndte at skrive sammen.

Mia Khalifa rejste efterfølgende fra USA til Danmark for at møde manden, som hun allerede året efter blev forlovet med.

Mia Khalifa og Robert Sandberg skal skilles.

Parret blev gift sidste år, men valgte at udskyde bryllupsfesten på grund af coronapandemien, og nu bliver festen altså ikke til noget overhovedet.

'Vi lukker dette kapitel mellem os uden fortrydelse og vil starte på ny hver for sig, men vi vil stadig være forbundet gennem vores fantastiske familier, venner og kærligheden til vores fire hunde,' skriver den tidligere pornostjerne på Instagram.

'Dette har været længe undervejs, men vi er glade for, at vi tog vores tid og gav alt, vi havde, så vi kan gå fra hinanden vel vidende at vi gjorde vores bedste,' fortsætter hun.

Ægteskabet med Robert Sandberg var Mia Khalifas andet ægteskab.

Hun blev i 2011 gift med sin barndsomskæreste, som hun dog blev separeret fra i 2014 og siden skilt fra i 2016.

Det var i denne periode, at den amerikansk-libanesiske Khalifa begyndte sin karriere som pornostjerne.

En karriere, der skabte voldsom kontrovers i Mellemøsten, fordi hun blandt andet udførte sexscener iført hijab.

Som følge af dødstrusler fra Islamisk Stat valgte Mia Khalifa at stoppe som pornoskuespillerinde efter blot tre måneder.