Musikmogulen Scooter Braun er færdig med sin hustru gennem syv år, den 34-årige Yael Cohen.

I hvert fald har den 40-årige amerikaner, der blandt andet er Justin Biebers manager, anmodet om at blive skilt.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt People og Page Six, som allerede i sidste uge spekulerede i, hvorvidt parret var gået fra hinanden.

Ifølge medierne har Scooter Braun hyret den berømte skilsmisseadvokat Laura Wasser, hvis tidligere klienter blandt andet inkluderer Angelina Jolie, Ryan Reynolds og Kim Kardashian.

Scooter Braun og hans kommende ekshustru, Yael Cohen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere Scooter Braun og hans kommende ekshustru, Yael Cohen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Scooter Braun skal have indgivet skilsmissedokumenter onsdag, og der skal efter sigende stå i disse, at han og hans kommende ekshustru har en ægtepagt, som de agter at følge.

I forbindelse med skilsmissen søger Scooter Braun om fælles forældremyndighed over hans og Yael Cohens tre børn, seksårige Jagger, fireårige Levi og toårige Hart.

Han har desuden allerede indvilget i at betale hustrubidrag.

Scooter Braun er en succesfuld forretningsmand, der for alvor slog igennem, da han ved et tilfælde opdagede Justin Bieber og dennes enorme talent gennem amatørvideoer på YouTube.

Scooter Braun sammen med Justin Bieber. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Scooter Braun sammen med Justin Bieber. Foto: LISA O'CONNOR

Han repræsenterer nogle af musikindustriens største navne, såsom Kayne West, Ariana Grande og David Guetta.

Han har tidligere repræsenteret Taylor Swift, men de to er i de seneste år blevet voldsomt uvenner.

En offentlig strid, der startede, da Scooter Braun i foråret 2019 købte rettighederne til Taylor Swifts første seks album for næsen af sangerinden selv.

Noget, som fik Taylor Swift til at annoncere, at hun i stedet vil genindspille sine gamle album for på denne måde at få rettighederne til sine egne sange tilbage.



»Nu har Scooter flået mig for mit livsværk, som jeg ikke selv fik muligheden for at købe. I bund og grund kommer min musikalske arv til at ligge i hænderne på én, som prøvede at spænde ben for den,« har Taylor Swift tidligere udtalt om fejden.