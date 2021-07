Det var første gang 25-årige Yecenia Morales skulle prøve at bungee-jump.

Hun var taget til Amagá i Colombia for at prøve ekstremsporten af med sin kæreste. Men det endte desværre fatalt for kvinden, skriver New York Post.

Da hun nåede bunden af sit hop sad elastikken ikke længere fast i den bro, hun hoppede fra. Hun faldt næsten 50 meter ned til jorden, og overlevede ikke.

Sky Bungee Jumping, som den lokale bungee-jump-virksomhed hedder, forklarer, at en medarbejder havde givet et signal til en anden. Det havde den colombianske kvinde, Yecenia Morales, set som et signalet til, at hun skulle hoppe.

Derfor var elastikken ikke monteret ordentligt på broen.

»Hun blev forvirret,« har Gustavo Guzmán, der er borgmester i byen Fredonia, hvor området for bungee-jump-stedet ligger.

Flere har betvivlet den forklaring, og derfor undersøger myndighederne nu episoden.

Yecenia Morales kæreste skyndte sig ned fra broen og ned til hende, hvor han forsøgte at give hende førstehjælp. Desværre blev hun kort efter erklæret død af redningsfolkene på stedet.

Senere har en obduktion vist, at Yecenia Morales fik et hjerteanfald på vej ned. Derfor var hun død allerede, da hun ramte jorden.