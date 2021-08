»Vores land er blevet befriet, og mujahedinerne er sejrende i Afghanistan,«

Med de ord, der kommer fra en af Talibans krigere og billeder af Taliban, der for rullende kameraer indtager præsidentpaladset i Kabul, blev verdenshistorien skrevet fuldstændig om.

Det samme gjorde fremtiden og livet for flere millioner mennesker.

Få timer inden, at Taliban-ledere i selskab med våben og mere end 15 krigere indtager præsidentpaladset, forlader Ashraf Ghani, Afghanistan tidligere præsident, Afghanistan.

Hvor Ashraf Ghani er flygtet hen, er ikke offentlig kendt.

Noget der til gengæld er offentligt kendt – fordi det skete på rullende kameraer – er, at Afghanistans sorte, røde og grønne flag, der pyntede i præsidentpaladset, er taget ned. Det er nok ikke forkert at forestille sig, at det snart bliver erstattet med Talibans hvide og sorte.

Det er med stor frygt og desperation at tusindvis af afghanere forsøger at flygte fra Afghanistan og Talibans rædselsregimi. B.T har mandag kunnet vise skræmmende og stærke billeder af afghanere, der febrilsk forsøger at klamre sig til rullende fly.

Taliban regerede i Afghanistan fra 1996 til 2001. Dengang var blandt andet musik, internet og tv forbudt. Nu er Taliban altså atter tilbage. Hvad og hvilke strikse regler de helt konkret har med er endnu uvist, men opdateringerne på Twitter om situationen taler sit eget sprog.

Sidst Taliban var ved magten måtte kvinder blandt andet ikke ikke gå udenfor uden en mand. Kvinder måtte heller ikke arbejde eller studere.

Burka skulle bæres, da Taliban sidst var ved magten. Her ses en kvindelig journalist, der efter Talibans indtog bærer tørklæde.

Der var også regler for mænd, der skulle lade deres skæg gro.

Stening og henrettelser var ganske almindelige straffe. Det samme var afhuggede kropsdele.