Der er kaos og panik i lufthavnen i Kabul.

Tusindvis af afghanere forsøger febrilsk at forlade landet og komme væk fra Taliban, som har overtaget styringen i hovedstaden, Kabul. Det ser ud som om, at flere forsøger alt, hvad de kan, for at komme af sted. Om de så skal holde fast i amerikanske militærfly ude på landingsstellet og vingerne.

Det viser flere videoer, som florerer på de sociale medier. Videoerne viser stærke billeder af mennesker, der klamrer sig til flyet. Og videoer viser angiveligt også mennesker, der falder mange meter ned fra flyet, længe efter at det er lettet fra jorden. Dette er ikke bekræftet.

Også rundt om flyet ses hundredvis af andre mennesker, som løber foran og ved siden af flyet, i hvad der ligner et forsøg på at få lov til at komme med et fly ud. Koste hvad det vil.

Hamid Karzai Internationale Lufthavn er i øjeblik under kontrol af den amerikanske hær. Det er udelukkende dem, der styrer hvilke fly, der lander og letter i lufthavnen.

B.T. kunne tidligere fortælle, at SAS søgte medarbejdere til at flyve ned til Kabul for at hente danskere og folk, der har relation til den danske ambassade, hjem.

Senest har det tyske flyselskab Lufthansa meddelt, at de ville sende fly til Afghanistan i et forsøg på hente folk hjem.

Ifølge en talsmand for den tyske udenrigsminister er det lige nu ikke muligt for fly at lande i lufthavnen i Kabul på grund af de store menneskemængder, som befinder sig på landingsbanen.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, fortalte mandag formiddag, at Danmark stadig forsøger, at få 'flere hundrede' folk ud af Afghanistan.

Der er i skrivende stund ingen fly i luftrummet over Afghanistan.