Fredag var Taliban efter at have erobret den ene provinshovedstad i Afghanistan efter den anden rykket faretruende tæt på hovedstaden Kabul.

Situationen var højspændt, og samme dag lukkede Danmark sin ambassade i Kabul og evakuerede de ansatte.

Få timer senere tog forsvarsminister Trine Bramsen til koncert sammen med statsminister Mette Frederiksen og den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel.

»Folkeklubben og Patina i den fynske landsby. Endelig kan vi gå til koncert igen,« skrev Trine Bramsen i et opslag på facebook, hvor hun glad poserede på et foto sammen med sine to højprofilerede partikammerater.

Og søndag, hvor Kabul - efter 20 års dansk militær tilstedeværelse i Afhanistan, som har kostet 37 danske soldater livet i kamp og yderligere syv livet som følge ad ulykker og sygdom - blev indtaget af Taliban, tog forsvarsminister Trine Bramsen så til Ærø for blandt andet at besøge Navigationsskolen i Marstal.

Under besøget fik hun også tid til at tale med en lokal fisker om sæler og til at besøge den lokale, socialdemokratiske vælgerforening, hvor hun på nok et billede poserede storsmilende foran Socialdemokratiets lille, røde kampagne-campingvogn til efterårets kommunalvalg.

»Dejligt gensyn med en ellers meget travl forsvarsminister,« skrev lokalforeningen på sin hjemmeside.

Beskeden blev afsluttet med en rød rose.

Så mens Kabul bliver overtaget af Taliban, besøger vores Forsvarsminister Ærø?



Det er en joke, ikk? pic.twitter.com/xKZ8dg4Rki — Camilla Søe (@Cqmillq) August 16, 2021

Forsvarsministeren ageren er faldet flere brugere på de sociale medier for brystet, og det er kun ret og rimeligt, mener B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

»Det er et forfærdeligt signal at sende i en tid, hvor menneskeliv med al sandsynlighed afhænger af den indsats, der ydes af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet i de her timer,« siger hun og tilføjer:

»De to ministerier er i forvejen under kritik for at handle for sent, og i den situation skulle vi jo i stedet have set et ‘situation room’-billede (kommandocentral, red.) af forsvarsministeren og udenrigsministeren, der viser, at de er på arbejde i noget nær døgndrift, og at man gør alt, hvad der er menneskeligt muligt, for at redde de her mennesker (danske statsborgere og afghanske tolke og andre afghanere, der har arbejder for Danmark i Afghanistan, red.) ud af Afghanistan.«

Søs Marie Serup har svært ved at forstå, at en erfaren politiker som Trine Bramsen kan fejllæse den politiske kommunikation så eftertrykkeligt.

»Man skal selvfølgelig huske at sige, at ministerbilen er et rullende kontor, så Trine Bramsen kan godt være i kontakt med dem, hun skal være i kontakt med, selvom hun er på Ærø. Men politisk set er det fuldstændig tonedøvt.«

Trine Bramsen har i en skriftlig kommentar til nichemediet Olfi, der beskæftiger sig med forsvarspoltik, været ude at forklare sig.

»Havde jeg på forhånd kendt til situationen søndag aften, havde jeg selvsagt ikke deltaget i hverken koncerten fredag eller besøgt Hjemmeværnet søndag morgen. Hastigheden i udviklingen er kommet bag på alle. Jeg kan bekræfte, at jeg har deltaget i alle møder og beslutninger henover weekenden og ugerne op til,« udtaler Trine Bramsen til Olfi.

Men den forklaring hjælper hende ikke meget, vurderer Søs Marie Serup.

»Billedet er derude og florerer vidt og bredt på sociale medier, og folk vil læse om det her i både lokale og landsdækkende medier, så det kan ikke gøres om.«

»Der er ingen tvivl om, at hun gør klogt i at rydde sin kalender nu, indtil man har fået alle de folk ud, man skal have ud,«siger Søs Marie Serup.

Hvis det lykkes af få alle ud af Afghanistan, vil de uheldige billeder af forsvarsministeren glide i baggrunden. Men lykkes det ikke, vil sagen kunne klæbe til Trine Bramsen længe. Først når alle er hjemme i sikkerhed, kan hun afblæse den shitstorm, der er ved at trække op, vurderer Søs Marie Serup.