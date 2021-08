Indsatsen i Afghanistan tog 20 år, men der skulle kun lidt mere end en måned til, før landet igen var i hænderne på Taliban.

Så var det en fejl, at vi overhovedet gik i krig i Afghanistan?

Det spørgsmål skulle tidligere statsminister for venstre, Anders Fogh Rasmussen, mandag aften svare på, da han gæstede programmet Lippert på TV 2 News.

Og svaret var klart.

»Nej, for det er det samme som at påstå, at der findes mennesker og kulturer, der ikke egner sig til demokrati og frihed,« slog den tidligere statsminister fast.

Gennem hele interviewet stod han fast på, at det var rigtigt at gå i krig som USAs allierede i 2002.

Var det rigtigt, vi gik i krig i Afghanistan?

»Det er en del af vores nationale sikkerhed at være med til at opbygge demokratier rundt omkring i verden, fordi de er mere stabile end diktaturer,« sagde han.

Anders Fogh Rasmussen lagde dog heller ikke skjul på, at han syntes, vi skulle være blevet i Afghanistan og have hjulpet afghanerne med at opbygge et demokrati.

»Vi i vesten er meget utålmodige, vi tror, at demokrati kan bygges op over en nat, det kan det ikke,« sagde den tidligere statsminister.

Han var også meget kritisk overfor tilbagetrækningen.

(ARKIV) Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere (ARKIV) Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Særligt over, at amerikanerne på forhånd havde meddelt, hvornår de ville trække sig tilbage.

»Billederne vi ser nu er hjerteskærende. Vi skulle have afsluttet opgaven på en helt anden måde, end det er sket.«

Anders Fogh Rasmussen gjorde det også klart, at han mente, at alle de afghanere, som har hjulpet Danmark i Afghanistan, skal have mulighed for at komme til Danmark.

Og så rettede han en skarp kritik af især regeringen, men også de øvrige politiske partier på Christiansborg i forhold til tilbagetrækningen og evakueringen af danske statsborgere og afghanere, der skal til Danmark..

»Jeg undrer mig utroligt meget over, at der ikke er lagt planer for det. Amerikanerne fremlagde allerede tilbagetrækningen i april. Jeg er rystet over, det er gået så langsomt.«