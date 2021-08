»Jeg er berørt og trist over Talibans magtovertagelse i Afghanistan.«

Sådan lyder det fra Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, der har fulgt krigen Afghanistan tæt. Ikke mindst som tidligere generalsekretær i Nato.

»Det viser endnu en gang, at når USA og dets allierede trækker sig, så indtager verdens bøller tomrummet. Vi må nu holde tæt øje med om internationale terroristnetværk genopstår i et Taliban-styret Afghanistan,« siger han i en kommentar til B.T.

Han mener dermed, at det var for tidligt, at det amerikanske militær trak sig fra det krigsplagede land.

Anders Fogh var nyslået statsminister, da Danmark for næsten 20 år siden valgte at gå ind i krigen i Afghanistan.

I dag forudser han dystre udsigter for det land, som Danmark sendte soldater ind efter angrebet mod World Trade Center i 2001.

»Fremtiden for de afghanere, der ønsker frihed og demokrati, ser sort ud. Men vores tilstedeværelse betød, at en hel generation har oplevet et Afghanistan uden Taleban, hvor piger gik i skole og civilsamfundet blomstrede. Det internationale samfund må fortsat støtte de mest udsatte dele af Afghanistans civilbefolkning,« siger Anders Fogh Rasmussen.

De seneste uger har Taleban overtaget flere og flere provinser i Afghanistan. Søndag kulminerede det med Tabibans indtog i hovedstaden Kabul, hvilket fik den afghanske regering til at kollapse.

Den danske regeringen arbejder på højtryk på at få alle danskere og afghanere, der arbejder for den danske regering, ud af landet.

Senest er det kommet frem, at Pakistan natten til mandag har hjulpet Danmark med at evakuere 431 afghanske statsborgere fra Kabul og hjulpet dem videre i deres rejse til Danmark.

Det oplyser Pakistans udenrigsministerium i en pressemeddelelse.